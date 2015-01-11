ايران وفنزويلا تدعوان للتعاون داخل أوبك لدعم الأسعار

تحركات لدعم أسعار النفط

دعا الرئيس الايراني حسن روحاني ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يزور طهران الى التعاون داخل منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" من اجل دعم اسعار النفط، فيما اعلنت الجزائر أنها ستستثمر 70 مليار دولار لاستخراج النفط الصخري.

وصرح روحاني خلال استقباله لمادورو "لا شك في ان تعاون دول اوبك التي لها نفس الخط، يمكن ان يتيح افشال خطط بعض القوى المعادية لها ويساهم في استقرار الاسعار عند مستوى مقبول في 2015".

وطالب مادورو من جهته ب"تعاون الدول المصدرة من اجل اعادة استقرار اسعار النفط وهو منتج استراتيجي".

ووصل مادورو الى طهران ليل الجمعة السبت في زيارة تستمر 24 ساعة هي الاولى له الى هذا البلد منذ توليه الحكم في 2013.

ويرافقه في الزيارة التي تستمر 24 ساعة وزراء النفط والخارجية والمالية والصناعة ومحافظ البنك البنك المركزي.

وايران وفنزويلا عضوان في اوبك وتعانيان من تدني اسعار النفط الذي تراجع الى ما دون 50 دولارا للبرميل.

وتنتقد الدولتان سياسة السعودية التي ترفض خفض انتاج المنظمة لوقف تدهور الاسعار.

وانتقد روحاني وغيره من المسؤولين الايرانيين الرياض مرات عدة لرفضها التعاون لرفع اسعار النفط.

والتقى المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية اية الله علي خامنئي كذلك بمادورو ودان ما وصفه ب"الانخفاض الغريب لاسعار النفط في مثل هذه الفترة القصيرة".

وقال خامنئي ان "هذا لا يمكن الا ان يكون عمل سياسي .. اعداؤنا يستخدمون النفط كاداة سياسية وبالتاكيد فان لهما دورا في خفض الاسعار"، من دون تحديد الجهة التي كان يشير اليها.

وعززت ايران وفنزويلا علاقاتهما السياسية والاقتصادية منذ العقد الاول للالفية الحالية. فقد طور الرئيسان السابقان محمود احمدي نجاد وهوغو تشافيز هذه العلاقات من خلال التشديد على سياستهما المشتركة المعادية للولايات المتحدة.

وشدد روحاني على ان ايران "ستواصل تعاونها مع فنزويلا في مجالات السكن والنقل والصناعة والتغذية والادوية لتلبية حاجات هذا البلد".

ودعا مادورو من جهته، الى "استمرار وجود الشركات الايرانية" في فنزويلا والتي يمكن ان تشكل "قاعدة جيدة للصادرات الايرانية باتجاه اميركا اللاتينية".

إلى ذلك اعلن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية،سوناطراك، سعيد سحنون ان المجمع سيستثمر "70 مليار دولار" لاستخراج الغاز الصخري رفض احتجاجات سكان الصحراء بالجنوب الجزائري حيث تم حفر اول بئر.

واكد سحنون في تصريح للاذاعة الجزائرية ان الشركة ستستثمر ما لا يقل عم "70 مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة من اجل انتاج 20 مليار متر مكعب من الغاز الصخري سنويا"، مشيرا الى ان ذلك سيسمح بتوفير 50 الف فرصة عمل.

وبحسب سوناطراك فانه لبلوغ انتاج هذه الكمية يتطلف حفر 200 بئر سنويا. وان كل بئر تتطلب استثمار 18 مليون دولار، كما اوضح سحنون.

ومنذ اعلان وزير الطاقة يوسف يوسفي في 27 كانون الاول/ديسمبر ان الجزائر نجحت في حفر اول بئر تجريبية للغاز الصخري،اندلعت في عين صالح وتمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر)احتجاجات للسكان ضد استخراج الغاز الصخري في هذه المناطق الصحراوية حيث توجد اغلب احتياطات هذه المحروقات غير التقليدية.

وبحسب سحنون فان البئر التجريبية في عين صالح "بدات تنتج غازا نظيفا وان الفضلات يتم التحكم فيها بشكل فوري".

واكد ان الجزائر التي يزداد طلبها المحلي على الغاز"مطالبة بمضاعفة انتاجها" معترفا ان "مردود استخراج الغاز الصخري ليس كبيرا".

وتاتي الجزائر في المركز الثالث عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج بحسب الوكالة الاميركية للطاقة.

وقدر المدير التنفيذي لسوناطراك هذه الاحتياطيات ب20 الف مليار متر مكعب من الغاز الصخري.