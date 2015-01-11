الإمارات تفوز على قطر برباعية في كأس آسيا

لقطة من المباراة

خسر المنتخب القطري لكرة القدم أولى مبارياته أمام نظيره الإماراتي بأربعة أهداف مقابل واحد في اللقاء الذي جرى بينهما على ستاد كانبيرا ضمن مباريات الجولة الاولى للمجموعة الاولى نهائيات الأمم الآسيوية المقامة حاليا في استراليا.

جاءت أهداف المنتخب الإماراتي عن طريق احمد خليل في الدقيقتين 37 ، 52 ، وعلي مبخوت في الدقيقتين 56 و 89.

بينما جاء هدف المنتخب القطري الوحيد عن طريق اللاعب خلفان ابراهيم خلفان في الدقيقة 23. سيطر المنتخب الإماراتي في الشوط الأول.

وكاد عمر عبدالرحمن أن يحرز الهدف الاول للمنتخب الإماراتي من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة الثانية كان لها قاسم برهان بالمرصاد، وانحصر اللعب لبعض الدقائق في منتصف الملعب مع أفضلية في التمرير للمنتخب الإماراتي عن طريق عمر عبدالرحمن الذي كان يتحرك بحرية في وسط الملعب يميناً ويساراً وسط رقابة لصيقة من لاعبي المنتخب القطري، تحلى لاعبو العنابي بالهدوء في التعامل مع الكرات التي كانت خطيرة وكادت أن تشكل خطورة على مرمى قاسم برهان الذي انقذ الموقف في أكثر من مرة، ومع دخول الدقيقة العشرين من الشوط الأول استعاد لاعبو العنابي نشاطهم واستحوذوا على الكرة من ناحية اليمين وبالتحديد عن طريق اللاعب محمد عبدالله تريسور الذي لعب عدة كرات كادت تشكل خطورة على مرمى الإمارات ، ثم يأخذ العنابي زمام المبادرة ويواصل الهجوم ، ومن إحدى هذه الهجمات جاء الهدف الأول للمنتخب القطري عن طريق اللاعب خلفان إبراهم خلفان في الدقيقة 23 ،حيث تلقى محمد مونتاري الكرة من وسط الملعب من عبدالعزيز حاتم لينفرد بحارس الإمارات وسددها قوية لكنها ارتطمت بماجد ناصر الحارس لتذهب للمتابع خلفان إبراهيم خلفان الذي تعامل مع الكرة بمهارة فائقة ولعبها من فوق حارس الإمارات لتسكن الشباك معلنتا الهدف الاول للعنابي. حاول لاعبو المنتخب الإماراتي إدراك التعادل وشهدت الدقيقة 25 أخطر فرصة عندما لعب أحمد خليل كرة رأسيه على المرمى تعامل معها قاسم برهان ببراعة وأخرجها من مرماه ، ثم يعود مهاجم المنتخب خلفان مستغلاً مهاراته الفائقة في التمرير والتمركز الجيد والتحرك بشكل أكثر من رائع بدون كرة ، وكان نقطة تحول هامة لمصلحة العنابي الذي كاد يسجل الهدف الثاني عن طريق عبدالكريم حسن في الدقيقة 28 بعدما سدد كرة قوية لتلامس الشباك وتخرج من الملعب.

نشط المنتخب الإماراتي في الدقيقة 30 محاولة لإدراك هدف التعادل ، وفي الدقيقة 37 تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق أحمد خليل ، إثر خطأ وقع فيه عبدالكريم حسن من البداية بعدما حاول إخراج الكرة من منطقة جزاء العنابي، لكن عمر عبدالرحمن قطعها ورفع الكرة داخل المنطقة ليقابلها أحمد خليل مسدداً في المرمى ثم اصطدمت الكرة بإبراهيم ماجد وهي في طريقها للمرمى ليقابلها نفس اللاعب أحمد خليل مسدداً في مرمى منتخبنا ومسجلاً هدف التعادل لمنتخب بلاده . وتشتد سخونة المباراة مع الاقتراب من النهاية ، وكان هناك خطورة أكثر من جانب المنتخب الإماراتي الذي لم يستغل الفرص التي أتيحت له لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

ودخل المنتخب الإماراتي إلى الشوط الثاني بشكل ضاغط من أجل مباغتة العنابي بالهدف الثاني وتمكن من ذلك عن طريق لاعبه احمد خليل في الدقيقة 52 من ركلة حرة مباشرة على أطراف منطقة جزاء العنابي من الناحية اليمنى سددها مباشرة قوية لتسكن الزاوية اليسرى لمرمى قاسم برهان.

وواصل المنتخب الإماراتي ضغطه على العنابي مستغلاً الركلات الحرة التي تفوق فيها ، وتشهد الدقيقة 56 الهدف الثالث للإمارات من ركلة حرة لعبها خميس إسماعيل يتصدى لها قاسم برهان لكنه أخرجها بطريقة خاطئة ليتبعا علي مبخوت ويسجل الهدف الثالث لمنتخب بلاده. ودفع مدرب المنتخب القطري جمال بلماضي بإسماعيل محمد في الدقيقة 62 بدلاً من خلفان إبراهيم خلفان ، محاولا ترتيب أوراقه من جديد والعودة للمباراة وتعويض فارق الهدفين من خلال تنشيط العنابي الذي تماسك وهدد مرمى الإمارات في كرتين كادتا تكون بهدفين في دقيقة واحدة عن طريق اسماعيل محمد وبوعلام .

حاول كلا المدربين بالتغييرات ترتيب الأوراق ، فمدرب الإمارات لعب من أجل المحافظة على النتيجة ، في حين سعى بلماضي من اجل تعويض الفارق من خلال الدفع بمشعل عبدالله وإسماعيل محمد .. واصل المنتخب الإماراتي ضغطه مستغلاً الفراغات الدفاعية لمنتخبنا ، وتشهد الدقيقة 89 تسجيل الهدف الرابع للإمارات عن طريق علي مبخوت الذي تلقى كرة في منطقة الجزاء من عمر عبدالرحمن ليسددها قوية في مرمى منتخبنا لينتهي اللقاء بعدها بفوز مستحق للمنتخب الاماراتي بأربعة أهداف مقابل واحد.