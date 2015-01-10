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مصر توقع 6 اتفاقات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز

10/1/2015
أعلنت وزارة البترول المصرية إن مصر وقعت ست اتفاقيات جديدة مع شركات محلية وأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز بمئات الملايين من الدولارات، وذكرت الوزارة في بيان إن الاتفاقات تتضمن حفر حوالي 41 بئرا استكشافية في الصحراء الغربية وخليج السويس، وان من بين الشركات الكبرى التي وقعت معها عقود هي شركات: شل العالمية وإيني الايطالية وبريتيش بتروليوم ( بي.بي) البريطانية وترانس جلوب الكندية.

وتعاني مصر من ارتفاع فواتير الطاقة بسبب الدعم الكبير للوقود الذي حول البلد البالغ عدد سكانه 87 مليون نسمة من مصدر صاف للطاقة إلى مستورد صاف لها خلال السنوات القليلة الماضية. وتسعى الحكومة لتحقيق اكتشافات جديدة لخفض الاعتماد على الواردات لكنها تواجه صعوبة في إقناع الشركات بالاستثمار في الاكتشافات الأكبر وهي بحرية لأن المبالغ التي تدفعها للشركات لا تكاد تغطي تكاليف الاستثمار. وتسببت الاضطرابات الاقتصادية أيضا في تأخر الحكومة في سداد مستحقات لمنتجين حاليين. وقالت وزارة البترول الشهر الماضي إن مصر سددت 2.1 مليار دولار من ديون شركات الطاقة الأجنبية مع سعي الدولة لاستعادة الثقة وتشجيع الاستثمار. ولا تزال الحكومة مدينة بمبلغ 3.1 مليار دولار للشركات.

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