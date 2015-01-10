كول: اقامة كأس العالم 2022 سينعكس ايجابا على الكرة القطرية

اللاعب الانجليزي الأسمر يتوقع استفادة الكرة القطرية من مونديال 2022

اعتبر مهاجم منتخب انكلترا ونادي مانشستر يونايتد سابقا اندي كول بأن اقامة كأس العالم في قطر عام 2022 سيساهم كثيرا في تطوير كرة القدم في هذه الدولة الخليجية مشيرا الى ان كأس العالم تترك أثرا اينما أقيمت. وجاء كلام النجم الانكليزي لموقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث (اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022) وقال "من شان اقامة كأس العالم في قطر المساهمة في تطوير كرة القدم في قطر وهذا ما حصل على سبيل المثال في الولايات المتحدة التي استضافت نهائيات كأس العالم عام 1994، وقد انعكس هذا الامر ايجابا على على الدوري الاميركي والمنتخب، لذلك أرى أنه بمجرد إقامة كأس العالم هنا، فإن أكثر اللاعبين سيظهرون رغبتهم في المجيء لقطر، وسيكون تأثير ذلك كبيرا". ويعتقد كول أيضا أن اللاعبين القطريين الشباب يجب أن يحظوا بالمزيد من الإعداد لمساعدتهم في التأهل لكأس العالم 2018 في روسيا، قائلا: "على اللاعبين القطريين أن يبحثوا عن بيئة أخرى للاحتراف بعيدا عن ملاعبهم، عليهم الذهاب إلى أوروبا واختبار أنفسهم، في مواجهة ظروف عدة كالمناخ وغيرها مما يتعلق بالظروف البدنية التي تميز اللعبة في أوروبا. فإذا جربوا الاحتراف الخارجي مرة ، فإنهم سيحققوا ذلك ويبرهنوا على إمكاناتهم في أوروبا". واضاف "من دون ادنى شك ستترك كأس العالم 2022 ارثا وستكون نسخة مختلفة عن البطولات السابقة لانها ستكون المرة الاولى التي يقام فيها المونديال في هذه المنطقة". وقدم المهاجم السابق وجهة نظره بشأن الكيفية التي ينبغي على قطر التعامل بها، قائلاً: "يجب أن تحتضن الجميع. في كأس العالم تكون أمام ثقافات مختلفة، ووسائل إعلام مختلفة، مع رغبة لدى الجميع في أن يقترحوا الأمور بطريقة مختلفة، وعليك تقبلها بكل رحابة صدر. قد تضطر لتغيير بعض الأشياء لأن الجميع يريد أن يرى كأس العالم على أكمل وجه ونحن جميعا نشاهد كأس العالم ونرى ما فيها من سحر وروعة، كما فعلنا في البرازيل". وقد نجح كول، المولود في نوتنغهام، في تحقيق رقم قياسي في نسبة الأهداف خلال لعبه لنيوكاسل يونايتد، ثم أصبح صاحب أغلى صفقة انتقال في الملاعب الإنجليزية عندما غادر صوب مانشستر يونايتد، النادي الذي مازال يعتز بانتمائه له ويسميه "فريقي". ومع ذلك فإن كول مازال يشعر بالحسرة على عدم ظهوره في المونديال فيقول: "اللعب في كأس العالم كان الشيء الوحيد الذي افتقدته في حياتي مع اللعبة".