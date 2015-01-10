عشرات القتلى والجرحى من قوات الأمن الكردية بالعراق

قال مراسل الجزيرة إن 25 من قوات الأمن الكردية قتلوا فجر اليوم السبت وأصيب العشرات في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في بلدة الكوير جنوب شرقي محافظة نينوى.

قوات من البشمركة في منطقة سنجار (Getty)

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الهجوم أدى إلى إصابة أربعين من قوات الأمن الكردية بجروح ومقتل أربعة على الأقل من التنظيم، حيث سيطروا لساعات على أربعة أحياء في الكوير قبل أن ينسحبوا منها.

وجاء هذا الهجوم بعد يوم من تصريحات لنائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، قال فيها إن موعد معركة استعادة مدينة الموصل من تنظيم الدولة قد اقترب، وذلك أثناء مرافقته وزير الدفاع ومحافظ نينوى الجمعة خلال زيارة لمنطقة الكوير جنوب شرقي الموصل.