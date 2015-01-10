قصة: علي علي عوض

أخذ يتصفح كتاب صوره، كل صفحة منه تحمل أكثر من صورة، حياته كلها مخزونة في تلك الصور، بين الحين والآخر يستعيد بعض اللحظات، توقفت عيناه على صورة التقطت في العام 1956، السعادة تعلو وجهه، كان طفلا صغيرا، يرن في ذاكرته:

– انتصرنا على العدوان الثلاثي و……

يردد الأغاني الوطنية المختلفة من دون أن يعي الكثير منها، أشياء كثيرة غائبة عنه، عاود سباحته في كتاب صوره، الوقت يسرقه، شد انتباهه صورة مختلفة عن الصور التي حولها، يلتف حول إطارها وشاح أسود، أخذ يتعمق فيها مسترجعا لحظاته الفائتة. كان قد تم التقاطها في العام 1967، تذكر استشهاد والده وآخرين من المدنيين بعد ما أصابهم صاروخ أعمى طائش، لم يكونوا طرفا في الحرب. صورته ملتصقة بصورة والده قبل استشهاده. الإحباط والحزن يتساقط من عينيه، كان طالبا في الجامعة، تذكر أن ثمة مظاهرات دارت في أرجاء البلاد بعد أن تم احتلال أرض سيناء المصرية والجولان العربية وغيرها. الدم يغلي في عروقه، أخفى وجهه بين كفيه، بعد محاولات عديدة واستعادة هدوئه تمتم:

– الصورة لا تكذب.

عاود تجواله في كتاب صوره مرة أخرى، جذبته صورته وهو يرتدى بزة عسكرية في العام 1973. تذكر أنه كان جنديا بالجيش المصري، خاض معركة فاصلة ضد العدو الصهيوني، عيناه تلمعان بالنصر. ماتت كلمات ظل يرددها العدو الصهيوني:

– الجيش الذي لا يقهر.

استعادوا أرض سيناء الحبيبة المغتصبة. كان يلازم تلك الصورة صورة تذكارية أخرى تبرز الأوسمة التي نالها، مازال يحتفظ بها، يفتخر بهويته العربية، أخذ يقلب في كتاب صوره وابتسامة عريضة تنساب فوق شفتيه حتى توقف أمام صورة هزته من داخله. كانت تفيد بأنه تم التقاطها له في خريف عمره، يرتدى حلة كاملة أنيقة مميزة، يظنها أفضل من حلة زفافه، قام بحياكتها خياط صديق حارب معه، اشترى صوفها له بنفسه، يغلب عليها اللون الأخضر، وضعوا حول رقبته إكليلا من الياسمين، لم يكن وحده في تلك الصورة، بل حوله حشد. كان ذلك في 25 من يناير عام 2011. هذا التاريخ محفور في ذاكرته، يظن أن تلك الصورة لها مذاق خاص، ابتسامته صافية تعلو وجهه، تلك الصورة قادته إلى صور أخرى ملاصقة لها تماما، في تلك اللحظة تذكر صورة ابنه الشهيد وهو غارق في دمه بميدان الحرية، أصابته رصاصات غادرة استقر بعضها في رأسه، لم يكن وحده بل كان معه شهداء آخرون من مختلف الأعمار. كانت تغطى وجهه ابتسامة صافية، لم يكن التاريخ مكتوبا عليها، ولكنه يعرفه جيدا ومحفور فوق قبر ابنه:

– توفى الشهيد صابر أيوب في 28 من يناير عام 2011.

تاه في أفكاره، أخذ يتذكر كل الشهداء الذين سقطوا في هذا اليوم، استيقظ من أفكاره على صوت أولاده وأحفاده. كانوا يحدثون جلبة ، يرفعون صورة ابنه الشهيد صابر أيوب، تذكر في التو أن قد مضى على استشهاده عامان كاملان، أخذ يتأمل صورته بتمعن، يظن أنها اختلفت عما قبل، دارت نظراته على الملتفين حوله، توقفت على صورة حفيده الذي يحمل صورة الشهيد عاليا، نظر إليه وهو يسترجع الماضي البعيد، أدرك أنه يشبه والده الشهيد تماما، تقافزت فوق شفتيه ابتسامة عريضة صافية، سرعان ما احتضن حفيده المتشبث بصورة الشهيد المرفرفة فوق الرؤوس.