ريال مدريد يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على إسبانيول

خاميس يحتفل باحرازه الهدف الأول

استعاد ريال مدريد المتصدر نغمة الفوز بتغلبه على ضيفه اسبانيول 3-صفر اليوم السبت في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ويأتي فوز ريال مدريد بعد خسارتين أمام فالنسيا في الدوري 1-2 مطلع العام انهت سلسلة من 22 فوزا متتاليا له، ثم اخرى امام اتلتيكو مدريد بطل الدوري صفر-2 الاربعاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي الكأس. ورفع الريال رصيده الى 42 نقطة، مبتعدا بفارق 4 نقاط عن مطارديه المباشرين اتلتيكو مدريد وبرشلونة اللذين يلتقيان غدا في مباراة قمة. ويملك ريال مدريد مباراة مؤجلة مع اشبيلية. شهدت بداية المباراة سيطرة مدريدية وكانت اولى الفرص من كرة للفرنسي كريم بنزيمة ارتطمت بالقائم الايسر (10). لكن الكولومبي خاميس رودريغيز عرف كيف يهز الشباك بعد دقيقتين اثر كرة من الجهة اليمنى من الويلزي غاريث بايل حضرها البرتغالي كريستيانو رونالدو الى رودريغيز فسددها بيسراه في الشباك. وعزز ريال مدريد النتيجة بهدف لبايل اثر ركلة حرة حيث اطلق الكرة بيسراه ببراعة ارتطمت بالقائم الايسر ثم تحولت الى الزاوية المقابلة (28). هبط الاداء في الدقائق المتبقية من الشوط الاول خصوصا من اسبانيول الذي لم يشكل خطورة كبيرة على مرمى ايكر كاسياس. غلبت الخشونة على بداية الشوط الثاني فرفع الحكم بطاقته الحمراء في وجه مدافع ريال مدريد البرتغالي فابيو كوينتراو في الدقيقة 54، كما نال رونالدو انذارا لاعتراضه على قرار الحكم. بقي الريال الطرف الاخطر برغم النقص العددي وكاد رونالدو يخطف هدف ثالثا من تسديدة قوية لكن كرته مرت قريبة من القائم الايمن لمرمى الحارس فرانشيسكا كاسيا (59). وسنحت فرصة ثانية لرونالدو بعد دقيقتين اثر هجمة مرتدة حيث تلقى كرة مررها له بنزيمة من الجهة اليسرى فاستقبلها على صدره داخل المنطقة وتباطأ في تسديدها ليبعدها المدافع خوان فوينتيس الى ركلة ركنية. اندفع اسبانيول الى الهجوم للتسجيل، فسدد جوليان لوكي كرة بين يدي الحارس ايكر كاسياس في احدى الفرص النادرة للضيوف (67)، اعقبتها فرصة للريال بكرة من الجهة اليمنى حضرها بايل برأسه لرونالدو لكنه لم يلحق بها امام المرمى بعد دقيقتين. وافلت مرمى اسبانيول من هدف ثالث في الدقيقة 72 اثر انطلاقة سريعة لبايل الذي اخترق المنطقة وتابع الكرة على يسار المرمى. وجاء الهدف الثالث لريال مدريد اثر هجمة منسقة مرر منها ايسكو كرة الى الجهة اليسرى حيث المتابع اربيلوا الذي ارسلها الى الجهة المقابلة فاستقبلها ناتشو وسددها في المرمى (77). وجرب ايسكو حظه بكرة قوية طار لها الحارس كاسيا وابعدها ببراعة الى ركنية (81). ويلعب اليوم ايضا ملقة مع فياريال وسلتا فيغو مع فياريال وايبار مع خيتافي، وغدا الميريا مع اشبيلية واتلتيكو بلباو مع التشي وغرناطة مع ريال سوسييداد وبرشلونة مع اتلتيكو مدريد، وتختتم المرحلة الاثنين بلقاء رايو فايكانو مع قرطبة. وكانت المرحلة افتتحت امس بتعادل ليفانتي مع ضيفه ديبورتيفو لا كورونيا صفر-صفر.