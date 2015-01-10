رد المساعدات الحكومية يتسبب في تعليق الطيران القبرصي

علقت قبرص عمليات شركة الخطوط الجوية القبرصية الوطنية بدءاً من اليوم، بعد ما أمرت المفوضية الأوروبية الشركة برد ما يزيد عن 65 مليون يورو من المساعدات الحكومية غير القانونية.

وقالت مفوضة المنافسة بالاتحاد الأوروبي "مارجريت فيستاجير" إنه لم يكن أمام الخطوط الجوية القبرصية فرصة للاستمرار دون استمرار الدعم الحكومي، مما يعني ضرورة استرداد الأموال التي دفعت عامي 2012 و2013 في إطار برنامج لإعادة الهيكلة.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي لا يمكن لأي شركة تلقي دعم حكومي إلا مرة واحدة كل عشر سنوات، وكانت الخطوط الجوية القبرصية قد حصلت على برنامج إنقاذ بالفعل في 2007.

بدوره، أشار وزير المالية "هاريس جورجياديس" الى أن الشركة لم تعد كيانا قابلا للاستمرار، ولا يمكن أن تواصل العمل". وأضاف جورججياديس، إن الدولة ستغطي بشكل كامل تكاليف الرحلات البديلة للركاب الذين كانوا قد حجزوا بالفعل على الشركة.

وتملك الدولة 93 في المئة من الخطوط الجوية القبرصية التي توظف 550 شخصا. كما يمثل انهيار الخطوط الجوية القبرصية ضربة أخرى لقبرص التي خضعت لشروط إنقاذ قاسية في 2013، عندما أنقذها صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي من خطر الإفلاس.