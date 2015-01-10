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جولة جديدة للحوار الوطني الليبي في جنيف

10/1/2015

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم السبتـ، أن جولة جديدة للحوار السياسي الليبي ستعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع القادم.
 

وأشارت البعثة في بيان لها، أن "الأطراف الليبية وافقت على عقد جولة جديدة للحوار السياسي لإنهاء الأزمة السياسية والأمنية في البلاد. وسينعقد الاجتماع الأسبوع القادم حيث ستقوم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باستضافته في مقر الأمم المتحدة في جنيف".

بدورها، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي "فيديريكا موغيريني" الاجتماع المقرر في جنيف بين الأطراف الليبيين "فرصة أخيرة" للسلام والاستقرار في البلد.

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