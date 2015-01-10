تطبيق عربي لشحن الهواتف علي مستوي معظم الدول العربية

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طلقت شركة عربية ناشئة تطبيقا لنظام التشغيل أندرويد الهدف منه مساعدة الناس في الوطن العربي على شحن هواتفهم بالرصيد وتحويله والاستفسار عنه بدون الحاجة لإدخال الرموز ( * و #)، وقالت الشركة إن “تطبيق يلا اشحن – Camera Recharge” يساعد في إعادة شحن الرصيد وتحويله والاستفسار عن رصيد الهاتف بكل سهولة وسرعة دون الاستعانة بأكواد USSD أو رسائل الشحن أو تحويل الرصيد أو الاستفسار عن الرصيد.

وأوضحت شركة “جلوان” العراقية التي تتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقرا في بيان صدر اليوم السبت أن التطبيق يقوم بحفظ رقم الهوية وذلك باستخدام الكاميرا، والصوت، والشحن اليدوي. ويمتاز تطبيق “يلا اشحن” بأنه يوفر للمستخدمين تطبيقا مصغرا Widget على شاشة الهاتف الرئيسية للمساعدة في الوصول إلى خدمات التطبيق، كما يمتاز بإمكانية الشحن السريع باستخدام كاميرا التطبيق، أو باستخدام كاميرا الجهاز، أو باستخدام صورة من معرض الصور.

ويتيح التطبيق إمكانية الشحن الصوتي، حيث يدعم الشحن الصوتي أغلب اللهجات العربية واللغة الإنجليزية فقط، كما يتيح إمكانية الشحن اليدوي، وذلك عن طريق توفير لوحة مفاتيح مخصصة لهذه العملية. ويوفر “يلا اشحن” لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد القدرة على تحويل الرصيد بدون إدخال أية أكواد و اختيار أي شخص من قائمة الأصدقاء دون حفظ و تذكر رقمه، كما يوفر الاستفسار عن الرصيد وبضغطه زر واحدة.

أما صفحة الخدمات، فتتيح للمستخدمين إضافة الخدمات غير الموجودة في التطبيق وتدعمها شركة الاتصالات الخاصة بالمستخدم سواء كانت أكواد أو رسائل قصيرة SMS.

الجدير بالذكر أن تطبيق “يلا اشحن” متوافر حاليا في الأردن، والسعودية، ومصر، والكويت، وفلسطين، ولبنان، واليمن، الإمارات، وليبيا. ووعدت الشركة بإضافة جميع الدول العربية في تحديث جديد. ويمكن لمستخدمي الإصدار 2.3 وما فوق من نظام التشغيل أندرويد تنزيل تطبيق “يلا اشحن – Camera Recharge” الذي يأتي بحجم 12 ميجابايت من متجر جوجل بلاي( Google Play ) .