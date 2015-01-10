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الكرواتي سيليتش يعلن انسحابه من بطولة استراليا للتنس

10/1/2015
 
الكرواتي مارين سيليتش

أعلن الكرواتي مارين سيليتش بطل فلاشينغ ميدوز الاميركية اليوم السبت انسحابه من بطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب التي تنطلق في ملبورن في 19 الحالي بسبب اصابة في الكتف. وقال سيليتش على موقعه الالكتروني "أشعر بخيبة أمل لانسحابي من المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة"، مضيفا "اصابتي في الكتف الايسر تزعجني منذ فترة واجبرتني على الانسحاب من دورة بريزبين لانها تمنعني من اللعب على مستوى عال".

 وكان الفرنسي جو ويلفريد تسونغا أعلن ايضا انسحابه من البطولة بسبب الاصابة.

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