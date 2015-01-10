الكرواتي سيليتش يعلن انسحابه من بطولة استراليا للتنس

الكرواتي مارين سيليتش

أعلن الكرواتي مارين سيليتش بطل فلاشينغ ميدوز الاميركية اليوم السبت انسحابه من بطولة استراليا المفتوحة أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب التي تنطلق في ملبورن في 19 الحالي بسبب اصابة في الكتف. وقال سيليتش على موقعه الالكتروني "أشعر بخيبة أمل لانسحابي من المشاركة في بطولة استراليا المفتوحة"، مضيفا "اصابتي في الكتف الايسر تزعجني منذ فترة واجبرتني على الانسحاب من دورة بريزبين لانها تمنعني من اللعب على مستوى عال".

وكان الفرنسي جو ويلفريد تسونغا أعلن ايضا انسحابه من البطولة بسبب الاصابة.