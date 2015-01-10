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السير الشخصية على لائحة أفضل الكتب للعام 2014

10/1/2015

من صفحات كتاب "الأخوات رومانوف"

بين الكتب التي تصدرت لائحة "الأفضل مبيعا" عالميا كتب تناولت سير القادة والرؤساء، منها كتاب "41" الذي كتبه الرئيس الأميركي السابق "جورج دبليو بوش" عن حياة والده "بوش الأب" أثناء خدمته في الحرب العالمية الثانية، ثم عمله في حقل النفط بولاية تكساس، ومن ثم نجاحه في الكونغرس وتعيينه مبعوثا للولايات المتحدة في الصين والأمم المتحدة، ثم مديرا لوكالة المخابرات المركزية، ونائبا للرئيس الأميركي، حتى أصبح رئيس الولايات المتحدة رقم "41" ومن هنا جاءت تسمية الكتاب.
ومن الولايات المتحدة أيضا تأتي مذكرات وزيرة الخارجية السابقة "هيلاري كلينتون" االتي أصدرتها تحت عنوان "خيارات صعبة"
ومن بريطانيا، يأتي كتاب "الأخوات رومانوف" للمؤرخة "هيلين رابابورت" الذي فاز بلقب أفضل "سيرة تاريخية" حسب موقع "غود ريدز"، وهو عن حياة "أناستاسيا" ابنة "نيقولاي الثاني" آخر قياصرة روسيا، الذي أعدم مع عائلته كلها في العام 1918، وهو كتاب يتضمن رسائل ومذكرات كتبتها بنات القيصر الروسي الأربع قبل إعدامهن.

المصدر : الجزيرة مباشر
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