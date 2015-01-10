الجيش اللبناني يكشف هوية الانتحاريين في هجوم طرابلس

أعمال العنف المرتبطة بالحرب الأهلية السورية لا زالت مستمرة في طرابلس

أعلن الجيش اللبناني الكشف عن هوية الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما السبت في مقهى في منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية في مدينة طرابلس في شمال لبنان، ما تسبب بمقتل تسعة اشخاص وإصابة 37 آخرين بجروح، بحسب حصيلة رسمية.

وقال الجيش اللبناني في بيان أصدره الأحد إن "نتيجة الكشف الأولي للخبراء العسكريين المختصين على موقع الانفجار الذي حصل في منطقة جبل محسن، تبين أن العملية الإرهابية نفذها انتحاريان هما طه سمير الخيال وبلال محمد المرعيان".

والشابان من منطقة المنكوبين ذات الغالبية السنية الواقعة في المدينة نفسها والتي تبعد حوالى خمسمائة متر عن جبل محسن.

وكانت تبنت جبهة النصرة في القلمون عبر حسابها على تويتر الهجوم المزدوج الذي استهدف أحد مقاهي منطقة جبل محسن شمال لبنان. وقالت إن الهجوم يأتي ثأرا لاهل السنة في سوريا ولبنان على حد وصفها.

وأسفر التفجيران عن مقتل تسعة اشخاص بينهم الانتحاريان، وإصابة سبعة وثلاثين آخرين. وأشارت المعلومات الأمنية إلى أن "انتحاريا" قام بتفجير نفسه داخل المقهى تلاه التفجير الثاني عندما تجمهر المواطنون في المكان. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الانتحاريين" لبنانيان من منطقة المنكوبين بطرابلس. وقد فرضت قوات الأمن حظرا للتجوال في المنطقة التي تقطنها غالبية علوية.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن محافظ شمال لبنان أعلن حظرا للتجول حتى السابعة صباح اليوم في جبل محسن وأقام الجيش سياجا أمنيا حول المقهى.

جدير بالذكر أن أحدث اشتباكات دامية في المدينة كانت قد وقعت في أكتوبر الماضي عندما قتل 11 جنديا و22 متشددا في اشتباكات بين الجيش وبعض المتشددين.