الأهلي والمصري يتعادلان 1/1 في أول مواجهة بعد المذبحة

الأهلي والمصري يتعادلان

تعادل الاهلي والمصري 1-1 في أول مواجهة بينهما بعد "مذبحة بورسعيد" وهي المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الجونة والمؤجلة من المرحلة الرابعة عشرة للدوري المصري في كرة القدم .

هذه هي المواجهة الاولى بينهما منذ "مذبحة ملعب بورسعيد" والتي راح ضحيتها 74 مشجعا من جماهير التراس اهلاوي مطلع شباط/فبراير 2012.. أحرز محمود عبد الحكيم هدف المصري في الدقيقة 56، و رمضان صبحي هدف للأهلي في الدقيقة 80. وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 28 ليحافظ على المركز الرابع، بينما رفع المصرري رصيده للنقطة 21 في المركز الثالث عشر. ورفع لاعبو الأهلي لافتة كبيرة كتب عليها "شهداؤنا وسام على صدورنا"، ووضعوها في المكان المعتاد لألتراس ألاهلي على المدرج، وارتدى اللاعبون قميصا يحمل الرقم 74، في إشارة الى عدد مشجعي النادي الذين سقطوا في أعقاب المباراة المذكورة. بداية المباراة شهدت سيطرة للاعبي الأهلي بغية تسجيل هدف مبكر وسط حذر وتراجع دفاعي من لاعبي المصري، وشكل الأهلي خطورة كبيرة على مرمى حارس المصري محمد عواد من تسديدة قوية لمحمود حسن تريزيغيه في الدقيقة (5) لكن الحارس امسك الكرة. شكلت تحركات الظهير الأيسر حسين السيد خطورة على دفاعات المصري ونجح بتسديد كرة قوية في الدقيقة(9) حولها عواد الى ركنية بصعوبة، ثم تصدى القائم الأيسر لتسديدة قوية من حسين السيد (15). إقتصرت محاولات المصري الهجومية على الهجمات المرتدة والكرات الثابتة، وشهدت الدقيقة 27 أول تهديد لمرمى الأهلي بعدما مرر محمود عبد الحكيم الكرة من ركلة ثابتة داخل منطقة جزاء الأهلي استقبلها أحمد رؤوف بتسديدة نجح حارس الأهلي مسعد عوض في التصدي لها . وانقذ حارس الأهلي مرماه من هدف مؤكد في الدقيقة (35) حينما مرر الظهير الايمن للمصري احمد داودا عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء سددها رؤوف قوية واخرجها عوض ثم يحولها سعد الدين سمير الى ركنية. واانحصر اللعب في وسط الملعب ووضح تأثر اللاعبين بسوء الارضية وسرعة الرياح فكثرت التمريرات الخاطئة بين لاعبي الفريقين وغابت الخطورة الهجومية على المرميين بإستثناء انفراد احمد رؤوف بمرمى بحارس الأهلي في الثواني الأخيرة من الشوط الاول نجح مسعد عوض في التصدي لها. مع بداية الشوط الثاني، كثف الأهلي هجومه لإحراز الهدف الأول وشكلت تحركاته خطورة على مرمى عواد أبرزها تسديدة تريزيغيه (54). وخلافا لسير المباراة، نجح المصري في احراز الهدف الأول في الدقيقة (56) من تسديدة قوية لمحمود عبد الحكيم مرت على يمين حارس الأهلي مسعد عوض. بعد الهدف عدل الاسباني المدير الفني للاهلي كارلوس جاريدو من طريقة اللعب التي بدأ بها المباراة بنزول المهاجم عماد متعب بدلا من المدافع سد الدين سمير، ويعود حسام غالي ليلعب في قلب الدفاع، وعبد الله السعيد في مركز الوسط المدافع، ثم نزل اسلام رشدي بدلا من كريم بامبو. إستمر الضغط الهجومي للأهلي لإدراك التعادل ومنع التمركز الدفاعي للاعبي المصري هجوم الأهلي من الوصول الى مرمى محمد عواد بإستثناء رأسية محمد تريزيغيه في الدقيقة (70) انقذها الغاني وسلسون قبل الدخول للمرمى . تخلى الحظ عن الأهلي في الدقيقة (76) لتعديل النتيجة حين تصدى القائم الأيسر لمحمد عواد لكرة عماد متعب من داخل منطقة الجزاء. لكن الاهلي أدرك التعادل في الدقيقة (80) عن طريق البديل رمضان صبحي حين مرر اسلام رشدي الكرة داخل منطقة الجزاء فوضعها رمضان صبحي في المرمى على يمين الحارس. سيطر الأهلي على الدقائق الأخيرة أملا في احراز هدف الفوز لكن التمركز الدفاعي الصحيح للاعبي المصري حال دون تغيير النتيجة الى ان أطلق الحكم محمود البنا الصافرة النهائية.