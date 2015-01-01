قراء الجزيرة مباشر يختارون المرزوقي شخصية العام

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|الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي (EPA-أرشيف)
أجرى موقع قناة الجزيرة مباشر تصويتا على صفحته على الإنترنت بين قرائه استمر لمدة 24 ساعة بين عدد من زعماء العالم العربي لاختيار شخصية العالم التي تحظى بشعبية بين المتابعين.
وحددت مدة التصويت بـ24 ساعة فقط اختار خلالها القراء الرئيس التونسي المنتهية ولايته المنصف المرزوقي شخصية للعام بنسبة عالية بلغت إلى 95.64% من نسبة المصوتين الذين بلغ عددهم 1058 مصوتا.
كما حظي خبر عن تنازل المنصف المرزوقي عن كل الهدايا التي تلقاها خلال فترة حكمه لتونس نشره الموقع ووضع على الصفحات الخاصة بالجزيرة مباشر على التواصل الاجتماعي بأعلى نسبة من عدد اللايكات والتعليقات خلال 17 ساعة من وضعة على الصفحة فقد حقق حوالي ستة آلاف لايك ومايزيد على ثمانمائة شير وكذلك حظي الخبر بأكثر من خمسماائة تعليق بالثناء على الرئيس التونسي المنتهية ولايته حتى ساعة كتابة هذه السطور.
عينة من بعض التعليقات من فيسبوك:
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Samar Attia
وكان المرزوقي وفي بادرة هي الأولى من نوعها لرئيس عربي منتهية ولايته قرر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي التنازل عن جميع الهدايا التي تلقاها من رؤساء وملوك الدول خلال توليه الحكم وقيادة المرحلة الانتقالية للبلاد عقب اندلاع انتفاضة أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وسلم المرزوقي الأربعاء مقاليد السلطة للباجي قايد السبسي زعيم حزب حركة نداء تونس الفائز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم 21 ديسمبر الجاري.
وقال المرزقي في بيان بهذه المناسبة "اعترافا مني بفضل هذا الشعب العظيم الذي منحني شرف تولي مهمة رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية التي شهدت خصوصا إرساء دستور جديد، فإني أتنازل عن جميع المنقولات "التي تلقيتها خلال فترة رئاستي" لفائدة الدولة التونسية تنازلا صريحا ناجزا لا رجعة فيه".
وأضاف المرزوقي "منقولات من مختلف الأنواع أهديت لي شخصيا وإلى أفراد عائلتي"، وكشف أن المنقولات متمثلة في عدد من الهدايا الثمينة التي تلقاها من رؤساء وملوك الدول خلال الزيارات التي قام بها إلى بلدانهم أو خلال استقبال وفودهم.