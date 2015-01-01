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قراء الجزيرة مباشر يختارون المرزوقي شخصية العام

1/1/2015
الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي (EPA-أرشيف)

أجرى موقع قناة الجزيرة مباشر تصويتا على صفحته على الإنترنت بين قرائه استمر لمدة 24 ساعة بين عدد من زعماء العالم العربي لاختيار شخصية العالم التي تحظى بشعبية بين المتابعين.

وحددت مدة التصويت بـ24 ساعة فقط اختار خلالها القراء الرئيس التونسي المنتهية ولايته المنصف المرزوقي شخصية للعام بنسبة عالية بلغت إلى 95.64% من نسبة المصوتين الذين بلغ عددهم 1058 مصوتا.

كما حظي خبر عن تنازل المنصف المرزوقي عن كل الهدايا التي تلقاها خلال فترة حكمه لتونس نشره الموقع ووضع على الصفحات الخاصة بالجزيرة مباشر على التواصل الاجتماعي بأعلى نسبة من عدد اللايكات والتعليقات خلال 17 ساعة من وضعة على الصفحة فقد حقق حوالي ستة آلاف لايك ومايزيد على ثمانمائة شير وكذلك حظي الخبر بأكثر من خمسماائة تعليق بالثناء على الرئيس التونسي المنتهية ولايته حتى ساعة كتابة هذه السطور.

عينة من بعض التعليقات من فيسبوك:

Samar Attia
ستظل أشرف رئيس دخل قصر قرطاج
Zuhair Alnobane
رجل شريف
Latifa Soltane
احسن رئيس عربي الدكتور المرزوقي ولكن للأسف الشعوب العربية لا تريد العيش بحرية وكرامة
Sameh Tolba
والله التوانسه خسروك
Oussama Mahfoudh
و الله خسرنا رجل الدولة
Sameh Tolba
الله يعوضكم ويعوضنا
عبدو الرشيد رشيد
الله يسلمك ويحميك يابطل رجل شريف وما أقل الشرفاء في هذا الزمان
أحمد إبراهيم
هو كإسمه منصف! ا?سم جميل والمسمى أجمل!
ابو هند الجرافي
والعرب تقول كل مسمى له من إسمه نصيب
Tawfiq Daher
من فلسطين: بـ نحبك يامرزوقي !
Weddigi Ghadarf
التحيه لك أيها الرجل الشهم الشريف فاليوم أثبت لكل الذين أدلو بأصواتهم من أجلك لهم شرف في ذالك… سوف يسجل التاريخ مافعلته للشعب التونسي بصفه خاصه وللشعوب العربيه الجريحه بصفه عامه.. وأنت تتنازل عن كل شي في الاصل ملك لك ولاكن فضلت أن يكون ملك لنسور قرطاج… شكرآ المرزوقي الله يرزقك حسب نواياااك ..أنا لست بتونسي ولاكن أعتز بالرجال أمثالك
Mokhtar Amari
تحية تقدير وإجلال إلى الرئيسين النظيفين الشريفين "مرسي " و"المرزوقي"

وكان المرزوقي وفي بادرة هي الأولى من نوعها لرئيس عربي منتهية ولايته قرر الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي التنازل عن جميع الهدايا التي تلقاها من رؤساء وملوك الدول خلال توليه الحكم وقيادة المرحلة الانتقالية للبلاد عقب اندلاع انتفاضة أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وسلم المرزوقي الأربعاء مقاليد السلطة للباجي قايد السبسي زعيم حزب حركة نداء تونس الفائز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية يوم 21 ديسمبر الجاري.

وقال المرزقي في بيان بهذه المناسبة "اعترافا مني بفضل هذا الشعب العظيم الذي منحني شرف تولي مهمة رئاسة الجمهورية خلال الفترة الانتقالية التي شهدت خصوصا إرساء دستور جديد، فإني أتنازل عن جميع المنقولات "التي تلقيتها خلال فترة رئاستي" لفائدة الدولة التونسية تنازلا صريحا ناجزا لا رجعة فيه".

وأضاف المرزوقي "منقولات من مختلف الأنواع أهديت لي شخصيا وإلى أفراد عائلتي"، وكشف أن المنقولات متمثلة في عدد من الهدايا الثمينة التي تلقاها من رؤساء وملوك الدول خلال الزيارات التي قام بها إلى بلدانهم أو خلال استقبال وفودهم.

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