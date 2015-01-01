الجزيرة نت تطلق خدمة "موسوعة الجزيرة"

موسوعة الجزيرة

أطلق موقع الجزيرة نت خدمة "موسوعة الجزيرة" التي تعرّف بالدول وأهم الشخصيات والهيئات والأحداث والمصطلحات السائدة في مجال الأخبار، وتشكل بنكاً معرفياً يحوي محاور معرفية أساسية ومنوعة تعين القارئ العربي على فهم خلفيات الأحداث وصنّاعها وتطوراتها.

وخلال حفل أقيم تزامناً مع الذكرى الرابعة عشر لإنشاء الموقع، أشاد مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية، بالمشروع الجديد والإنجازات التي حققها موقع الجزيرة نت، مؤكداً أن تلك الجهود تجعله يستحق الريادة عربياً وعالمياً. وتحدث سواق عن مشروع تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الذي أطلقه الموقع قبل فترة باعتباره إنجازاً مهماً يحسب لفائدة الشبكة بشكل عام والجزيرة نت بشكل خاص.

وأكّد أحمد السقطري، نائب مدير قناة الجزيرة أن إطلاق الموسوعة يشكل إضافة نوعية تستجيب لتطلعات المواطن العربي الباحث عن المعلومة الصحيحة الموثقة، مؤكداً أن هذا النجاح يضاف إلى إنجازات الجزيرة التي نجحت مؤخراً في تجاوز حاجز العشرة ملايين متابع على موقع الفيسبوك.

وقال مدير تحرير الجزيرة نت محمد المختار الخليل إن موسوعة الجزيرة هي خدمة إعلامية ستشكل معيناً رئيساً للباحثين والصحفيين الذين بات بين يديهم بنك من المعلومات والمعطيات الموثوقة عن الشخصيات والمنظمات والحركات والأحزاب والأحداث التي يحتاجون لمعلومات عنها في عملهم.

يشار إلى أن موقع الجزيرة حصل مؤخراً على المركز الأول بين المواقع الإخبارية الإلكترونية العربية، والموقع الرابع بين أفضل خمسة مواقع إلكترونية تم اختيارها لجائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية في الكويت.