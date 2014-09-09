كرزاي يدعو مرشحي الرئاسة لإنهاء أزمة الانتخابات الأفغانية

حث الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته حامد كرزاي الأحد المرشحين اللذين يتنافسان على خلافته لإنهاء تأجيل تنفيذ اتفاق لتقاسم السلطة عقب جولة الإعادة المختلف على نتيجتها تفاديا لتفاقم الازمة. ولم تحسم نتيجة جولة الاعادة التي جرت في 14 يونيو حزيران بسبب إعلان كل مرشح فوزه بالانتخابات واتهامات بالتزوير.

وقلما علق كرزاي على الأزمة ولكنه حث حشدا مشاركاً في احتفال حضره المرشحان اشرف عبد الغني وعبد الله عبد الله مساعدته للضغط عليهما للتوصل لاتفاق بشأن حكومة وحدة وعد الاثنان بأن تتفاوض مع المسؤولين الامريكيين.

وينص الاتفاق عل أن يتولى المرشح الخاسر منصب كبير المسؤولين التنفيذيين ويتمتع بسلطات واسعة. ويدور الخلاف بين الطرفين على تحديد تلك السلطات.

وكان المرشح الرئاسي الأفغاني عبد الله عبد الله قال الاثنين إنه لن يقبل نتائج الانتخابات التي وصفها بأنها "مزورة" وإن عملية تشكيل حكومة وحدة وصلت إلى "طريق مسدود". وتحولت جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في الرابع عشر من حزيران/يونيو الماضي إلى أزمة سياسية محتدمة عندما رفض عبد الله النتائج الأولية التي أعلن فيها فوز منافسه أشرف غني أحمد زي .

واتفق كلا المرشحين على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مناقشات مطولة عقدها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع عبد الله وغني خلال زيارتين إلى كابول.

وتوسط كيري في اتفاق لإجراء مراجعة لـ8,1 مليون صوت في جولة الإعادة تحت إشراف الأمم المتحدة. ومن المتوقع إعلان النتائج بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وذكر وزير الخارجية السابق إن عملية مراجعة فرز الأصوات كانت مشوبة بالمشكلات والخلافات حول معايير التحقق من صحة الأصوات قائلا "أنا الفائز في الجولة الأولى من الانتخابات ، وأنا الفائز بأصوات العشيرة في الجولة الثانية".

وفي الوقت الذي دعا فيه عبدالله إلى تشكيل حكومة وحدة باعتبارها خطوة "ضرورية"، قال "إن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود" بسبب الخلافات حول تخصيص المناصب الحكومية وتقسيم السلطات. وعقد عبد الله وغني عدة جولات من المحادثات ولكنهما أحرزا خلالها تقدما محدودا.