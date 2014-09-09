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شوماخر أسطورة فورمولا 1 يغادر المستشفى

9/9/2014

قالت مديرة أعمال الألماني مايكل شوماخر في بيان يوم الثلاثاء إن أسطورة سباقات فورمولا 1 للسيارات المعتزل غادر المستشفى وسيواصل تعافيه في منزله لكن "طريقا طويلا وصعبا" ينتظر بطل العالم السابق بعد إصابة خطيرة تعرض لها في الرأس أثناء تزلجه على الجليد العام الماضي.

وقالت سابينه كيم "من الآن فصاعدا سيواصل مايكل شوماخر عملية إعادة التأهيل في منزله. بالنظر إلى الاصابات الخطيرة التي عانى منها فان حالته أحرزت تقدما خلال الأسابيع والأشهر الاخيرة." وأكد متحدث باسم المستشفى الجامعي في لوزان مغادرة بطل العالم سبع مرات البالغ من العمر 45 عاما المستشفى.

وأصيب شوماخر الذي يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في بطولة العالم برصيد 91 انتصارا، عقب اصطدام رأسه بصخرة بينما كان يتزلج على الجليد في منتجع فرنسي بجبال الألب في 29 ديسمبر كانون الأول الماضي.

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