الشرطة اليمنية تطلق النار على محتجين حوثيين فتقتل أحدهم

الحوثيون أثناء اشتباكهم بقوات الأمن اليمنية (رويترز)

قال شاهد عيان صحفي إن جنودا يمنيين فتحوا النار على محتجين من الحوثيين كانوا يحاولون اقتحام مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة اليمنية صنعاء الثلاثاء فقتلوا أحدهم.

وقال النشطاء المناهضون للحكومة والموالون للحوثيين إن اثنين منهم قتلا وأصيب عدد آخر، ولم يتسن التأكد من هذه المعلومات.

وكان محتجون من الحوثيين قد سدوا الطريق الرئيسي لمطار صنعاء واعتصموا لأسابيع بالقرب من مقرات وزارات الدولة في محاولة للإطاحة بالحكومة وإعادة الدعم على الوقود.

لكن مراسل الجزيرة في اليمن نقل عن الحوثيين قولهم إن قوات الأمن قتلت أربعة من متظاهريهم قرب مقر رئاسة الوزراء في صنعاء، في الوقت الذي أكد فيه مصدر طبي حكومي للمراسل أن هناك قتيلا واحدا فقط سقط خلال تفريق الأمن للمتظاهرين.

ومن جهة أخرى قتل مائة من المسلحين الحوثيين في اليومين الماضيي جراء قصف الطيران الحربي اليمني لمواقع لهم في محافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وأشار مدير مكتب الجزيرة في صنعاء سعيد ثابت إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص في الهواء لمنع المتظاهرين من أنصار الحوثي من بلوغ مقر رئاسة الوزراء في صنعاء، وأضاف مراسل الجزيرة حمدي البكاري أن الحوثيين كانوا متوجهين نحو الاعتصام في ساحة التغيير قبل أن يغيروا فجأة وجهتهم نحو مقر رئاسة الوزراء دون إعلان مسبق، وأوضح قياديون في الجماعة أن الهدف كان الاحتجاج أمام مقر الرئاسة.

وتباينت أعداد الضحايا، حيث قال الحوثيون إن أربعة منهم قتلوا برصاص قوات الأمن وأصيب العشرات بجراح، لكن مصدرا طبيا حكوميا أبلغ مراسل الجزيرة أن عدد القتلى كان شخصا واحدا فقط.

وقال البكاري إن الحكومة أكدت أن مقر رئاسة الوزراء منطقة عسكرية وأصرت على منع التظاهر أمامه، في حين يتواصل تجمع الحوثيين للوصول إلى المقر.

وذكر عضو اللجنة التنظيمية لمظاهرات الحوثيين لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" أن الشرطة فتحت النار على المتظاهرين، مضيفا أن الأمن أقام حاجزا أمام المتظاهرين للحيلولة دون وصولهم إلى مقر رئاسة الوزراء.

وأضاف مدير مكتب الجزيرة في صنعاء أن الإجراءات الأمنية التي بدأت السلطات تنفيذها في العاصمة عبر الانتشار الأمني المكثف ونشر آليات في مداخلها، لم تؤثر على المفاوضات والاتصالات الجارية بين جماعة الحوثي والسلطات من أجل التوصل لاتفاق يحل الأزمة القائمة.

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اجتمع مساء الاثنين باللجنة الأمنية العليا، وتمَّ التعبير عن عزم الحكومة التصدي لتصعيد الحوثيين، وقد دعا زعيم حركة الحوثيين عبد الملك الحوثي أنصاره أمس للاحتشاد اليوم في خطوة تصعيدية جديدة وصفها بالإستراتيجية، في حين استحدثت الجماعة المزيد من نقاط التفتيش حول العاصمة، ويسعى الحوثيون إلى إسقاط الحكومة وإلغاء الزيادة في أسعار الوقود.