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الشباب الصومالية تهدد أميركا بعد مقتل زعيمها

9/9/2014

هددت حركة الشباب الصومالية بتنفيذ هجمات في شرق إفريقيا وفي الولايات المتحدة وحذرت الرئيس الأمريكي باراك أوباما من أنه سيسمع "انباء صادمة" رداً على هجوم أمريكي الاسبوع الماضي أدى إلى مقتل قائد الحركة.

ونشرت الحركة التهديد بعد ساعات من تنفيذها هجومين داخل الصومال استهدفا قوات حفظ السلام الافريقية وقافلة حكومية. وقالت الشرطة إن إجمالي عدد قتلى الهجومين وصل إلى 18 شخصا يوم الثلاثاء.

وقال فؤاد محمد خلف شونجول المسؤول الكبير في الحركة في رسالة مسجلة "لينتظر مجاهدونا انباء طيبة ولينتظر أوباما أنباء صادمة" ووعد بالانتقام لمقتل قائد الحركة احمد عبدي غودان في غارة أمريكية أول سبتمبر/ أيلول.

وأظهرت الحركة قدرتها على تنفيذ هجمات في الخارج يوم 21 سبتمبر ايلول 2013 عندما نفذت هجوما على مركز ويستجيت التجاري في العاصمة الكينية نيروبي أسفر عن مقتل 67 شخصا. وأعلن غودان مسؤولية الحركة عن ذلك الهجوم وقال إنه رد على تدخل كينيا والغرب في الصومال.

وهدد شونجول في رسالته التي بثت على الانترنت بتنفيذ هجمات جديدة في كينيا واوغندا قائلا "كما قتلتموه (غودان) سيقتل الكثير من الأمريكيين في نيويورك وواشنطن. هذا حقيقي. لقد جرى بالفعل تجهيز رجال."

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في تصريح للراديو الرسمي إنه واثق من أن "عمر" حركة الشباب شارف على النهاية وذلك في إشارة إلى حملة تشنها قوات إفريقية وصومالية لطرد "المتشددين" من اخر معاقلهم. وقال الرئيس الصومالي "نقول للإرهابيين انتهى وقتكم."

وطردت الحركة من العاصمة مقديشو في 2011 لكنها واصلت السيطرة على بلدات ومساحات أخرى من الأراضي. واستعادت القوات الافريقية والحكومية عدة بلدات في وقت سابق هذا العام.

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