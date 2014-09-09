إسرائيل تقدم معلومات استخبارية لأميركا لمواجهة تنظيم الدولة

صاروخ فضائي يحمل على متنه قمر التجسس الإسرائيلي أفق 1 (Gett)

قال دبلوماسي غربي إن إسرائيل قدمت معلومات استخبارية وصورا التقطتها عبر أقمارها الاصطناعية التجسسية لدعم الحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وأكد الدبلوماسي أن واشنطن تبادلت المعلومات مع حلفائها العرب والأتراك فور "إزالة" ما يفيد أن مصدر هذه المعلومات والصور هو إسرائيل.

من جهة أخرى امتنعت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن تأكيد أو نفي اشتراكها في أي جهود دولية ضد تنظيم الدولة، وقال المتحدث باسمها "لا نعلق على أي مساعدة من جهتنا أو عن ما إذا كانت هناك مساعدة من هذا النوع في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن الدبلوماسي الغربي -الذي طلب عدم الكشف عن اسمه- قوله إن أقمار التجسس الاصطناعية الإسرائيلية -التي تحلق فوق العراق والمنطقة بزوايا وترددات غير متاحة لنظيرتها الأميركية- قدمت صورا أتاحت لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) "استكمال معلوماتها والحصول على تقييم أفضل للأضرار" بعد ضربات نفذتها المقاتلات الأميركية على أهداف تابعة لتنظيم الدولة.

كما قدمت إسرائيل معلومات -استقتها من قواعد بيانات سفر دولية- عن مواطنين غربيين يشتبه بانضمامهم لتنظيم الدولة، حيث من الممكن أن يتم تجنيدهم مستقبلا لتنفيذ هجمات في أوطانهم الأصلية.

وأضاف الدبلوماسي أن الإسرائيليين ليهم اطلاع جيد على قاعدة بيانات الركاب، وكذلك على حزمة بيانات هائلة لتحليل مواقع التواصل الاجتماعي باللغة العربية وهو ما مكنهم من "الحصول على فكرة أفضل عن هؤلاء الأشخاص" المشتبه بهم.

وذكر الدبلوماسي أن المعلومات الإسرائيلية ستصل إلى شركاء الولايات المتحدة "وقد أزيلت عنها كل ما يفيد عن مصدرها كاللغة العبرية والعلامات الأخرى" لتجنب إثارة الغضب بين العرب والأتراك وربما أيضا القوات الإيرانية التي تعتبر تنظيم الدولة الإسلامية عدوا.

وكان وزير المالية الإسرائيلي يائير لابيد -وهو عضو بالحكومة الأمنية المصغرة- قال في مؤتمر استضافته كلية "IDC" هرتزليا قرب تل أبيب إن إسرائيل يجب أن "تبني تحالفا عقلانيا" تكون فيه المخابرات الإسرائيلية "جزءا من الجهود الإقليمية" ضد تنظيم الدولة وحزب الله اللبناني والقاعدة.