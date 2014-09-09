آبل تكشف النقاب عن نسختين جديدتين من "أيفون6 "

أيفون6 وأيفون 6 بلس

كشفت شركة "آبل" عملاق التكنولوجيا الأمريكية الثلاثاء النقاب عن نسختين جديدتين من جهاز أيفون وهما ( أيفون6 وآيفون 6 بلس ) بالإضافة إلى "ساعة أبل" . وأعلنت أبل في مقرها في كوبرتينو، كاليفورنيا عن طرحها أيفون 6 بشاشه يبلغ قطرها 7,4 بوصة وآيفون 6 بلس بشاشه يبلغ قطرها 5,5 بوصة، بالإضافة إلى معالج جديد (أيه 8) والذي يتميز بأنه أسرع عن سابقه.

ويعتبر الهاتفان الجديدان أقل سمكا من الإصدار السابق حيث يبلغ سمك الايفون (6) 9,6 ميليمتر والايفون (6 بلس) 1,7 ميليمتر .

ويبدأ سعر الهاتف ايفون 6 بذاكرة 16 جيجيا من 199 دولارا فيما يبدا سعر الايفون 6 بلس بذاكرة 16 جيجا 299 دولارا وحتى 499 دولار للنسخة 128 جيجا.ويتعين الاشتراك في احدى الشركات التي تقدم الخدمة في الولايات المتحدة لمدةعامين للحصول على اي من الجهازين بالاسعار المعلنة. ويبدأ تلقي الطلب لشراء الجهازين في الثاني عشر من الشهر الجاري.

والساعة هي أول منتج جديد يجري تطويره والكشف عنه في عهد رئيس مجلس إدارة الشركة تيم كوك وتمزج متابعة الصحة واللياقة البدنية بالاتصالات.

وقدر توني ساكوناجي المحلل بمعهد برنستين البحثي يوم الثلاثاء أنه إذا باعت أبل 30 مليون ساعة بسعر 250 دولار للواحدة فستضيف إلى عوائدها 7.5 مليار دولار.

ودشنت شركات عملاقة في مجال الإلكترونيات مثل سوني وإل جي إلكترونيكس وكوالكوم ساعات ذكية ولكن دون تحقيق نجاح كبير. وكانت الضغوط تتزايد على ابل الشركة الأكبر في مجال التكنولوجيا كي تبهر الناس في كوبرتينو.

واجتذبت الساعة قطاعات أوسع من الحضور أكثر مما هو معتاد. فحضر مشاهير وكبار الكتاب في مجال صناعة الأزياء.

وفي خطوة نادرة للشركة خططت أبل لبث الحفل مباشرة على الإنترنت مع وضع ترجمة فورية باللغة الصينية. لكن البث انقطع على الكثير من المستخدمين بعد نصف ساعة وهو أمر دفع الكثيرين للتعبير عن إحباطهم على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي على الانترنت.