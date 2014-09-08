مصادمات بين الفلسطينيين وشرطة الاحتلال الإسرائيلي بالقدس

شبان فلسطينيون يرشقون شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة (رويترز)

اندلعت مصادمات في القدس الشرقية المحتلة الأحد بين فلسطينيين وشرطة الاحتلال الاسرائيلي بعد أنباء أفادت بوفاة شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها أثناء اشتباك مع الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي.

وألقى محتجون في حي وادي الجوز القريب من البلدة القديمة الحجارة والقنابل الحارقة على السيارات المارة وردت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص المطاطي في اشتباكات عصر الأحد استمرت عدة ساعات، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة.

وقال سكان إن الشاب محمد سنقرط توفي في المستشفى متأثرا بجرح أصيب بها في الرأس قبل أسبوع أثناء احتجاج، ولكن هناك تضارب على كيفية إصابته.

من جهته قال والد سنقرط إن ابنه أصيب في رأسه بعيار مطاطي بينما تقول الشرطة الإسرائيلية إن سنقرط أصيب في قدمه بمقذوف غير فتاك وسقط أرضا وأصيب في رأسه حينما كان يعدو مبتعدا عن رجال الشرطة.

ونقل الجثمان إلى المشرحة في تل أبيب وقال متحدث باسم الشرطة إن وحدة تحقيقات الشرطة الخاصة بوزارة العدل تتحري عن ظروف الحالة.

وفي حادث آخر هاجم فلسطينيون محطة للتزود بالوقود في حي يهودي في القدس الشرقية مجاور لمنطقتهم بالمدينة، وقالت الشرطة إنهم أتلفوا مضخات البنزين وحاولوا إشعال النار في متجر للسلع بالمحطة.

وأصبحت اشتباكات الشوارع مع الشرطة الإسرائيلية وعمليات الدهم للمنازل في وقت متأخر من الليل ورشق المركبات الإسرائيلية بالحجارة سمة لأخطر اندلاع للعنف في القدس الشرقية منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل عشر سنوات.

وتتفجر اشتباكات ليلية عنيفة بصورة شبه يومية بعيدا عن تسلط الأضواء على حرب غزة الأمر الذي تسبب في شن الشرطة الإسرائيلية لحملة اعتقلت خلالها مئات الفلسطينيين.

وبدأت الاحتجاجات في يوليو في أعقاب مقتل فتى فلسطيني عل يد ثلاثة فتية يهود في هجوم زُعم أنه انتقامي، وجاء قتل الفتى الفلسطيني بعد خطف وقتل ثلاثة شبان إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت التوترات القائمة الانقسامات المتفاقمة في الجزء الذي تحتله إسرائيل من المدينة التي تقول إسرائيل إنها "عاصمتها غير القابلة للتقسيم".

وأدى الضرر الذي أحدثه الفلسطينيون بخط للسكك الحديدية في القدس -يربط الأحياء اليهودية والعربية وأشادت به السلطات الإسرائيلية يوما بوصفه رمزا للتعايش- إلى تعطيل ثلث العربات وخروجها من الخدمة.

يذكر أن إسرائيل احتلت القدس الشرقية العربية وقطاع غزة والضفة الغربية في حرب عام 1967 وضمت المدينة بعدها بقليل وأصدرت عام 1980 قانونا يعلن القدس الموحدة عاصمة موحدة لدولة إسرائيل وهي خطوة لم تلق اعترافا دوليا. ويشكل الفلسطينيون 40% من سكان القدس البالغ تعدادهم 800 ألف نسمة.