عبدالله يرفض نتائج الانتخابات الرئاسية الأفغانية

قال المرشح الرئاسي الأفغاني عبد الله عبد الله اليوم الاثنين إنه لن يقبل نتائج الانتخابات التي وصفها بأنها "مزورة" وإن عملية تشكيل حكومة وحدة وصلت إلى "طريق مسدود". وتحولت جولة الاعادة في الانتخابات الرئاسية التي عقدت في الرابع عشر من حزيران/يونيو الماضي إلى أزمة سياسية محتدمة عندما رفض عبد الله النتائج الأولية التي أعلن فيها فوز منافسه أشرف غني أحمد زي .

واتفق كلا المرشحين على تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد مناقشات مطولة عقدها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع عبد الله وغني خلال زيارتين إلى كابول.

وتوسط كيري في اتفاق لإجراء مراجعة لـ8,1 مليون صوت في جولة الإعادة تحت إشراف الأمم المتحدة. ومن المتوقع إعلان النتائج بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

إلا أن عبد الله قال في لقاء مع مؤيديه في مقر إقامته المحصن في كابول وعرض على شاشة التليفزيون إن "عملية فرز الأصوات فقدت شرعيتها".

وذكر وزير الخارجية السابق إن عملية مراجعة فرز الأصوات كانت مشوبة بالمشكلات والخلافات حول معايير التحقق من صحة الأصوات قائلا "أنا الفائز في الجولة الأولى من الانتخابات ، وأنا الفائز بأصوات العشيرة في الجولة الثانية".

وفي الوقت الذي دعا فيه عبدالله إلى تشكيل حكومة وحدة باعتبارها خطوة "ضرورية"، قال "إن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود" بسبب الخلافات حول تخصيص المناصب الحكومية وتقسيم السلطات. وعقد عبد الله وغني عدة جولات من المحادثات ولكنهما أحرزا خلالها تقدما محدودا.