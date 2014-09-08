حركة الشباب بالصومال تبايع زعيمها الجديد

صورة أرشيفية لأعضاء بحركة الشباب وفي الإطار صورة لزعيمها القتيل "غودان" (أرشيف)

قال متحدث باسم حركة الشباب الصومالية إن أعضاء الحركة بايعوا الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة زعيما جديدا للحركة بعد مقتل زعيمهم السابق في غارة أميركية، وتوعدوا أعداءهم بأن يجنوا الثمار المريرة ثأرا لمقتل زعيم الحركة أحمد عبدي غودان.

وكانت الحركة أكدت مقتل غودان في ضربة جوية أميركية الاثنين الماضي، وأعلنت أن الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة سيخلفه في زعامة الحركة، وتسعى حركة الشباب إلى فرض تفسيرها المتشدد للإسلام. وفي بيان صدر السبت جددت الحركة تحالفها مع القاعدة وتوعدت بالثأر لمقتل غودان.

وقالت الحكومة الصومالية التي تحاول انتشال البلاد من صراع مستمر منذ 20 عاما إنها يمكن أن تتعرض لهجمات ثأرية.

وقال الشيخ عبد العزيز ابو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في حركة الشباب في بيان مسجل إن "مجاهدي الشباب" بايعوا زعيم الحركة الجديد أبو عبيدة.

وبث التسجيل الصوتي على موقعين على الإنترنت عرفا بمتابعتهما للأخبار الخاصة بالمتشددين الإسلاميين.

وأضاف البيان أن "الأعداء" الذين انتشروا في الأرض سيحصدون قريبا الثمار المريرة التي بذروها في إشارة فيما يبدو لقوات حفظ السلام الأفريقية "أميسوم" التي تلاحق متشددي الشباب في الصومال. كما شنت حركة الشباب هجمات على أراضي الدول المشاركة في "أميسوم".

وتحت قيادة "غودان" شنت الشباب هجوما جريئا على مركز تجاري في نيروبي العام الماضي لمعاقبة كينيا على مشاركتها في قوات حفظ السلام الأفريقية، وقتل جراء الهجوم 67 شخصا.

وتتركز معاقل الشباب في جنوب ووسط الصومال حيث شنت القوات الأفريقية والصومالية هجوما جديدا لاستعادة السيطرة على أراض.