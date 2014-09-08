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حركة الشباب الصومالية تستهدف قوات حفظ السلام الإفريقية

8/9/2014

شنت حركة الشباب الصومالية هجومين بالقنابل على قوات حفظ السلام وعربات حكومية يوم الاثنين أسفرا عن مقتل 12 شخصاً على الأقل واصيب جنديان من قوات الاتحاد الافريقي في أول هجوم كبير  تشنه الحركة انتقاما لمقتل زعيمها في الاسبوع الماضي.

التفجيران اللذان تفصل بينها ساعة واحدة ووقعا في نفس الطريق التي تقع جنوب غربي مقديشو استهدفا قافلة لقوات الاتحاد الإفريقي وقافلة حكومية صومالية من الشرطة وقوات الامن الوطني. واصيبت حافلات مدنية بالقرب من الانفجار الاول.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة شيخ عبد العزيز ابو مصعب لرويترز بعد الهجمات "نحن مسؤولون عن السيارتين الملغومتين اللتين كان يقودهما مجاهدون."

وتذكر هذه الهجمات بأن حركة الشباب التي تريد فرض الشريعة بطريقة صارمة في الصومال مازالت تمثل خطرا كامنا قادرا على شن هجمات كبيرة حتى بعد ان فقدت قائدها أحمد جودان في ضربة أمريكية الاسبوع الماضي.

وحذر خبراء من ان وفاة جودان ربما تؤدي إلى مزيد من الهجمات. ووضع وزير الأمن الوطني في الصومال القوات المسلحة  الأحد في درجة تأهب عالية وقال إن الحكومة تستعد لهجمات محتملة قد يشنها المتشددون على المستشفيات أو المدارس.

وبايعت حركة الشباب زعيما جديدا في مطلع الأسبوع وقالت إن أعداء الحركة سيحصدون "الثمار المرة" للانتقام. وقال عبد القادر محمد سيدي حاكم منطقة شابيلي السفلى إلى الجنوب من مقديشو بالتليفون لرويترز إنه كان يستقل سيارة خلف القافلة وقت التفجير وشاهد ثلاث مركبات مدنية في المنطقة ذاتها.

وقالت حركة الشباب إن بين القتلى في الهجوم أربعة أمريكيين وآخر من أمريكا الجنوبية. ولا يوجد تأكيد رسمي.  وقال الميجر حسين أحمد ضابط الشرطة الكبير لرويترز وهو يصف المشهد بالقرب من قافلة الاتحاد الافريقي حيث اصيبت الحافلة الصغيرة "إنها كارثة".

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