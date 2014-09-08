البث الحي
منوعات

تنظيم الدولة يشن هجوما بالزوارق الحربية على الضلوعية

8/9/2014
صورة أرشيفية لسد الموصل يعلوه علم تنظيم الدولة إبان سيطرة التنظيم عليه

قال مصدر أمني عراقي إن مقاتلي الدولة الإسلامية هاجموا بلدة الضلوعية المطلة على نهر دجلة شمالي العاصمة العراقية بغداد بالزوارق الحربية وبسيارة ملغومة الاثنين مما أدى إلى مقتل 17 شخصا وجرح 54 آخرين.

وأضاف المصدر أن الهجوم على الضلوعية التي تبعد 70 كلم عن بغداد نفذ قبل الفجر واستمر ساعتين قبل صد المقاتلين المتشددين. وفيما يبدو أن هذا الهجوم يأتي انتقاما ومحاولة لتخفيف الضغط عن التنظيم الذي يلقى ضربات شبه يومية من الطيران الأميركي في عدة أماكن.

وكان من بين قتلى الهجوم وهو الأجرأ في المنطقة مدنيون وجنود عراقيون، وسقط معظم الضحايا نتيجة تفجير سيارة ملغومة في أحد الأسواق.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أعلنت أن طائراتها شنت غارات على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بـمحافظة الأنبار بـالعراق، فيما أصيب محافظ الأنبار وقائمقام منطقة حديثة وسبعة من الجنود في قصف بالهاون.

وأوضح البنتاغون أن الغارات بالأنبار جرت بالقرب من سد حديثة لمنع من وصفهم "بالمتشددين" من تعريض القوات العراقية التي تسيطر على السد للخطر.

وذكر الجيش الأميركي في بيان أن طائراته الحربية دمرت خمس مركبات "همفي" ومركبة مدرعة ونقطة تفتيش تتبع للتنظيم بالأنبار، وألحقت أضرارا بمخبأ له أيضا.

وتعد هذه أول ضربات تنفذها المقاتلات الأميركية في محافظة الأنبار منذ بدء غاراتها الجوية على مقاتلي الدولة في شمال البلاد في أغسطس الماضي.

وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إن الغارات نفذت بناء على طلب من الحكومة العراقية.

من جهته قال زعيم مجالس الصحوة الشيخ أحمد أبو ريشة إن الغارات قضت على دورية لمقاتلي تنظيم الدولة كانت تحاول مهاجمة سد حديثة، وهو ثاني أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في البلاد ويزود ملايين الأشخاص بالمياه.

وأكد ضابط شرطة بمحافظة الأنبار -وهي مركز مهم للتنظيم- أن الهجوم الجوي دفع مقاتلي التنظيم بعيدا عن السد.

وأكد الصحفي رافي الحديثي للجزيرة في اتصال هاتفي أن الطائرات بدأت غاراتها الجوية منذ الخامسة صباحا، وأن القصف استهدف مناطق الشاعي الزراعية التي لا تبعد سوى أربعة كيلومترات عن حديثة.

المزيد من منوعات

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)
الأكثر قراءة

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)