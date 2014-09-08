تنظيم الدولة يشن هجوما بالزوارق الحربية على الضلوعية

صورة أرشيفية لسد الموصل يعلوه علم تنظيم الدولة إبان سيطرة التنظيم عليه

قال مصدر أمني عراقي إن مقاتلي الدولة الإسلامية هاجموا بلدة الضلوعية المطلة على نهر دجلة شمالي العاصمة العراقية بغداد بالزوارق الحربية وبسيارة ملغومة الاثنين مما أدى إلى مقتل 17 شخصا وجرح 54 آخرين.

وأضاف المصدر أن الهجوم على الضلوعية التي تبعد 70 كلم عن بغداد نفذ قبل الفجر واستمر ساعتين قبل صد المقاتلين المتشددين. وفيما يبدو أن هذا الهجوم يأتي انتقاما ومحاولة لتخفيف الضغط عن التنظيم الذي يلقى ضربات شبه يومية من الطيران الأميركي في عدة أماكن.

وكان من بين قتلى الهجوم وهو الأجرأ في المنطقة مدنيون وجنود عراقيون، وسقط معظم الضحايا نتيجة تفجير سيارة ملغومة في أحد الأسواق.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أعلنت أن طائراتها شنت غارات على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية بـمحافظة الأنبار بـالعراق، فيما أصيب محافظ الأنبار وقائمقام منطقة حديثة وسبعة من الجنود في قصف بالهاون.

وأوضح البنتاغون أن الغارات بالأنبار جرت بالقرب من سد حديثة لمنع من وصفهم "بالمتشددين" من تعريض القوات العراقية التي تسيطر على السد للخطر.

وذكر الجيش الأميركي في بيان أن طائراته الحربية دمرت خمس مركبات "همفي" ومركبة مدرعة ونقطة تفتيش تتبع للتنظيم بالأنبار، وألحقت أضرارا بمخبأ له أيضا.

وتعد هذه أول ضربات تنفذها المقاتلات الأميركية في محافظة الأنبار منذ بدء غاراتها الجوية على مقاتلي الدولة في شمال البلاد في أغسطس الماضي.

وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل إن الغارات نفذت بناء على طلب من الحكومة العراقية.

من جهته قال زعيم مجالس الصحوة الشيخ أحمد أبو ريشة إن الغارات قضت على دورية لمقاتلي تنظيم الدولة كانت تحاول مهاجمة سد حديثة، وهو ثاني أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في البلاد ويزود ملايين الأشخاص بالمياه.

وأكد ضابط شرطة بمحافظة الأنبار -وهي مركز مهم للتنظيم- أن الهجوم الجوي دفع مقاتلي التنظيم بعيدا عن السد.

وأكد الصحفي رافي الحديثي للجزيرة في اتصال هاتفي أن الطائرات بدأت غاراتها الجوية منذ الخامسة صباحا، وأن القصف استهدف مناطق الشاعي الزراعية التي لا تبعد سوى أربعة كيلومترات عن حديثة.