بوروشينكو يزور مدينة على خط الجبهة ويتعهد بالدفاع عنها

زار الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ميناء ماريوبول في شرق البلاد الاثنين اظهارا للتضامن مع مواطنيها وتعهد بالدفاع عنهم ضد الانفصاليين المؤيدين لروسيا الذين تقدموا تجاهها الأسبوع الماضي قبل إبرام اتفاق لوقف اطلاق النار. وكتب عبر حسابه على موقع تويتر "هذه أرضنا الأوكرانية ولن نتخلى عنها لأي أحد."

وقال بيتروشينكو لدى وصوله إلى المدينة التي يسكنها 500 ألف نسمة وهي حيوية لصادرات الصلب الأوكرانية "أمرت (الجيش) بتأمين الدفاع عن ماريوبول بقاذفات الصواريخ المتعددة والدبابات وبغطاء جوي سنلحق بالعدو هزيمة ساحقة."

كما قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في وقت سابق الاثنين إن الانفصاليين الموالين لروسيا سلموا نحو 1200 أسير حرب حتى الآن للجانب الأوكراني بموجب بنود اتفاق وقف اطلاق النار.

ومن المفترض أن يتبادل الجانبان جميع أسرى الحرب وفقا لشروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي.

هذا وقد صمد بصورة كبيرة يوم الاثنين وقف لإطلاق النار الذي اتفقت عليه الحكومة الأوكرانية مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد رغم اتهام كييف للانفصاليين بانتهاكات متقطعة خلال الليل خاصة بالقرب من ميناء ماريوبول.

حيت بدأ ووقف إطلاق النار مساء الجمعة وهو جزء من خطة للسلام تستهدف إنهاء الصراع الذي استمر خمسة أشهر والذي تقول الأمم المتحدة إن قتلاه زادوا على ثلاثة آلاف. وتسبب الصراع أيضا في أخطر مواجهة بين روسيا والغرب منذ الحرب الباردة.

وتتضمن الخطة تبادلا للأسرى. ونقل عن زعيم انفصالي يوم الاثنين القول إن المتمردين يتوقعون تبادلا كاملا للأسرى يوم الأربعاء.

وقال الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا السفير توماس جريمنجر وهو سويسري "بشكل عام صمد وقف إطلاق النار رغم أنه لا يزال هشا." وأضاف أن الأيام المقبلة حاسمة. وكانت المنطقة الواقعة إلى الشرق من ماريوبول مسرحا لقتال عنيف قبل وقف إطلاق النار