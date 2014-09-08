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بلاتر يؤكد خوض انتخابات رئاسة الفيفا لولاية خامسة

8/9/2014
جوزيف سب بلاتر (رويترز-أرشيف)

قال سب بلاتر الاثنين إنه سيخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لفترة ولاية جديدة العام المقبل، وأكد السويسري بلاتر "78 عاما" -الذي انتخب رئيسا للفيفا لأول مرة عام 1998- خبر ترشحه لفترة ولاية خامسة في مقابلة مسجلة استمعت إليها الوفود المشاركة في مؤتمر سوكراكس غلوبال. وقال فيها "أنت ترى مهمة لا نهاية لها، مهمتي لم تنته بعد".

وأضاف بلاتر "كما أنني خرجت من آخر اجتماع سنوي للفيفا عقد في ساو باولو ليس فقط بانطباع ولكن بدعم الأغلبية، الأغلبية الكبيرة من الاتحادات الوطنية التي ناشدتني قائلة ??’??نرجوك امضي قدما لتكون رئيسنا أيضا في المستقبل".

وتابع "الآن فإنني سأعلن بشكل رسمي وتحديدا في سبتمبر "عن خوض الانتخابات" عندما تجتمع اللجنة التنفيذية".

وأوضح بلاتر "سأبلغ اللجنة التنفيذية، الأمر يأتي أيضا من باب الاحترام أن أبلغ أسرة كرة القدم "??نعم سأكون مستعدا سأكون مرشحا".

وأنهى ميشيل بلاتيني الشهر الماضي التكهنات بشأن الترشح لرئاسة الفيفا عندما أعلن أنه لن يخوض الانتخابات وأنه سيبحث عن إعادة انتخابه لولاية جديدة رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

والمرشح الآخر الذي أعلن نيته خوض الانتخابات ضد بلاتر هو جيروم شامبين نائب الأمين العام السابق للفيفا وذلك على الرغم من أن آخر موعد للترشح لن يكون قبل يناير من العام المقبل.

وقبل انطلاق نهائيات كأس العالم بالبرازيل في يونيو الماضي منحت خمسة اتحادات قارية من بين ستة تنضوي تحت راية الفيفا دعمها لبلاتر لمواصلة رئاسته للاتحاد الدولي، ويبدو أنه من غير المتصور ألا يعاد انتخابه عندما تجري الانتخابات على هامش الاجتماع السنوي للفيفا في زوريخ في يونيو من العام المقبل.

يذكر أن الاتحاد القاري الوحيد الذي لم يعلن دعمه لبلاتر هو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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