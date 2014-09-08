البرلمان العراقي يمنح الثقة لحكومة حيدر العبادي

أقر البرلمان العراقي حكومة جديدة برئاسة حيدر العبادي مساء الاثنين. ولم يعين وزير للداخلية أو الدفاع ولكن العبادي تعهد بأن يصدر قرارات بذلك خلال أسبوع. وعين عادل عبد المهدي من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزيرا للنفط بينما عين رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري وزيرا للخارجية.

وافق البرلمان العراقي الاثنين على تعيين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي واياد علاوي ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي نوابا لرئيس البلاد.

كما أقر البرلمان العراقي البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي. وصوت 117 عضوا من أصل 328 نائبا في البرلمان، لصالح البرنامج.

ووافق النواب الأكراد الذين دخلوا القاعة بينما كان العبادي يحدد برنامجه وقالوا إنهم سيدعمونه ولكنهم سيمهلونه ثلاثة أشهر لتلبية مطالبهم بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.

وشغل المالكي منصب رئيس الوزراء لثماني سنوات وقاتل حتى اللحظة الأخيرة للبقاء في المنصب لفترة ثالثة. ولم يتنح في اغسطس آب إلا بعد ضغط قوي من الكتل السياسية السنية والشيعية والكردية في البلاد إلى جانب إيران والولايات المتحدة.

وتواجه الحكومة العراقية عدة أزمات منها احتلال تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من الجماعات لمناطق سنية في البلاد.