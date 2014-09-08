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أوبك غير قلقة من انخفاض النفط عن مائة دولار

8/9/2014

قال مسؤول من منظمة أوبك إن السوق ستلقى دعما في الأسابيع المقبلة بفضل تنامي الطلب في فصل الشتاء. وذلك في تعليق له على انخفاض سعر خام برنت عن مائة دولار للبرميل وعدم إبداء أعضاء أوبك القلق من انخفاض الأسعار الاثنين.

وانخفض خام برنت عن مائة دولار للبرميل للمرة الأولى في 14 شهرا نتيجة للمخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. وتفضل السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك سعرا قرب مائة دولار كما يؤيد ذلك أيضا عدد كبير آخر من أعضاء المنظمة.

من جهته قال مندوب دولة خليجية في منظمة أوبك إن هبوط الأسعار مؤقت، كما انها لا تزال في النطاق المقبول وما من سبب يدعو للقلق جديا، فصل الشتاء يقترب لذا نتوقع أن ترتفع الأسعار".

ولا تحدد أوبك سعرا مستهدفا رسميا للنفط إلا أن علي النعيمي وزير البترول كان قد قال إن النطاق المقبول للأسعار يتراوح بين 95 و110 دولارات للبرميل الواحد.

وأدلى مصدر ثان من أوبك أبيضا بتصريحات متطابقة لما ذكره المندوب الخليجي، وقال إن الدول الأعضاء تبدو راضية في الوقت الحالي عن مستويات الأسعار وأضاف "لم أسمع من يبدي أو يشعر بأي قلق".

يذكر أن وزراء نفط دول مجلس التعاون الخليجي سيعقدون اجتماعهم السنوي الخميس، وهم في العادة لا يناقشون حجم الإنتاج المستهدف لكن قد يكون هذا الاجتماع فرصة للتعليق على مستويات الأسعار الحالية.

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