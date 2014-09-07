البث الحي
منوعات

مقاتلات أميركية تقصف تنظيم الدولة قرب سد حديثة

7/9/2014
مقاتلة أميركية تعود أدراجها بعد تنفيذ ضربة جوية في العراق (رويترز)

قال مسؤولون كبار وشهود إن الولايات المتحدة شنت أربع غارات جوية على مسلحي الدولة الإسلامية الذين يهددون سد حديثة في غرب العراق الأحد موسعة بذلك حملتها ضد مقاتلي التنظيم.

وقال الشيخ أحمد أبو ريشة زعيم مجالس الصحوة الموالية للحكومة العراقية في غرب البلاد إن الغارات قضت على دورية لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية كانت تحاول مهاجمة السد وهو ثاني أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في البلاد ويزود أيضا ملايين الأشخاص بالمياه.

وأضاف أبو ريشة لوكالة رويترز للأنباء أن الغارات الجوية كانت دقيقة جدا ولم تسفر عن وقوع أضرار جانبية، وقال إن استيلاء الدولة الإسلامية على السد كان سيعني تشكيل تهديد خطير للكثير من المناطق في العراق ومن بينها بغداد.

وهذه أول ضربات تنفذها الولايات المتحدة في محافظة الأنبار غرب العراق منذ بدء غاراتها الجوية على مقاتلي الدولة الإسلامية في شمال البلاد في أغسطس. وبذلك تقترب الطائرات الأميركية أكثر من الحدود مع سوريا.

وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هاجل إن الغارات شنت بناء على طلب من الحكومة العراقية.

وصرح للصحفيين خلال زيارة للعاصمة الجورجية تفليس "لو كان هذا السد قد سقط في أيدي الدولة الإسلامية في العراق والشام أو دمر فإن ذلك كان سيتسبب في ضرر بالغ وسيشكل خطرا كبيرا وإضافيا على الوضع الشائك في العراق".

ووكان تنظيم الدولة الإسلامية استولى على مناطق واسعة في شمال العراق وفي سوريا المجاورة وأعلن إقامة خلافة إسلامية.

وتواجه قوات حكومية عراقية وعدد قليل من المليشيات المحلية التابعة لها تنظيم الدولة الإسلامية ومقاتلين آخرين في الأنبار منذ يناير الماضي.

من جهته رحب وزير الخارجية العراقي المنتهية ولايته هوشيار زيباري بالحملة الجوية الأميركية الآخذة في التصاعد وقال إن تنظيم الدولة الإسلامية يحاول الاستيلاء على أهداف إستراتيجية من بينها السدود في أنحاء العراق.

واستولى المتشددون على سد خارج الفلوجة في إبريل وأغرقوا مناطق في الضواحي الريفية لغرب بغداد مما تسبب في تشريد آلاف الأشخاص.

وتركوا هذا السد لكنهم استولوا على سد الموصل أكبر سدود العراق الشهر الماضي قبل أن تجبرهم الغارات الجوية الأميركية والقوات الكردية على الانسحاب.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قال الأسبوع الماضي إن أعضاء رئيسيين في حلف شمال الأطلسي أبدوا استعدادهم للانضمام إلى واشنطن في عمل عسكري لدحر الدولة الإسلامية في العراق وتعهد "باستئصال" قادة التنظيم الذي يشكل تهديدا كبيرا للغرب حسب قوله.

المزيد من منوعات

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)
الأكثر قراءة

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)