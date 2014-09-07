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ظريف: واشنطن ليست جادة في محاربة تنظيم الدولة الاسلامية

7/9/2014

أكد وزير الخارجية الايرانى محمد جواد ظريف الاحد ان الولايات المتحدة ليست جادة فى محاربة تنظيم الدولة الاسلامية حتى الان، معتبرا ان محاربة الارهاب والتطرف بحاجة إلى تعاون دولي.

ونقلت وكالة انباء فارس الايرانية عن ظريف قوله بشأن مسألة التعاون بين طهران وواشنطن للقضاء على تنظيم الدولة الاسلامية سابقا إن الولايات المتحدة غير جادة كثيرا في هذا الموضوع بسبب معاييرهم المزدوجة حيث انهم دعموا تنظيم الدولة الاسلامية  بمختلف الأشكال منذ فترة طويلة في سوريا وهم الآن لا يستطيعون إتخاذ القرار.

وحذر ظريف من خطورة تنظيم الدولة الاسلامية  على العراق وسوريا وعلى سائر دول المنطقة ولربما على العالم بأسره، مضيفا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية انتبهت إلى هذا الخطر منذ البداية، والمقترح الذى طرحه رئيس الجمهورية فى العام الماضى بعنوان "عالم خال من العنف والتطرف" كان نابعا من المعرفة الحقيقية لهذا الخطر

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