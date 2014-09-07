البرلمان العراقي يصوت على حكومة العبادي الجديدة الاثنين

رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري (رويترز-أرشيف)

قال مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري الأحد إنه من المقرر أن ينعقد البرلمان مساء الاثنين للتصويت على الحكومة المقترحة لرئيس الوزراء المعين حيدر العبادي.

وبث التلفزيون الحكومي العراقي أيضا خبرا عن الموعد المبدئي لعقد الجلسة، ومايزال من الممكن أن تتأخر الموافقة على تشكيلة الحكومة وسط المشاحنات والمساومات الدائرة بشأن المناصب الحكومية.

ولم يكشف بعد عن تشكيلة الحكومة لكن من المتوقع أن يضم العبادي ممثلين عن كل العناصر العرقية والدينية في البلاد في محاولة لإنقاذ العراق من الانزلاق لهاوية الفوضى.

واختير رئيس الوزراء المكلف يوم 11 أغسطس خلفا لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الذي تخلى عن محاولته للبقاء في المنصب لفترة ثالثة بعدما رفضته الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية.

وأمام رئيس الوزراء مهلة حتى يوم العاشر من سبتمبر لتقديم حكومته لنيل موافقة البرلمان وإلا سيتعين على الرئيس العراقي اختيار مرشح آخر لرئاسة الحكومة.

وتلاشت فرص المالكي الذي فازت كتلته بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات إبريل في الاستمرار في المنصب بعد استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة في شمال العراق والانهيار شبه الكامل للجيش العراقي قبل حوالي ثلاثة أشهر. ويسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على حوالي ثلث البلاد.