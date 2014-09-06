هدوء حذر في شرق أوكرانيا وسط مساع لتثبيت الهدنة

اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال اتصال هاتفي السبت على أن وقف اطلاق النار في شرق أوكرانيا صامد بوجه عام لكنهما قالا إنه يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات كي يكون أكثر صمودا.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين قوات الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا حيز التنفيذ مساء الجمعة في إطار خطة سلام أوسع نطاقا بهدف انهاء القتال المستمر في شرق أوكرانيا منذ خمسة أشهر.

وقال مكتب بوروشينكو في بيان "أكدا (الزعيمان) أيضا على الحاجة إلى المشاركة القصوى لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مراقبة الموقف… والتعاون في تقديم مساعدات إنسانية أوكرانية ودولية."

وفي إشارة إلى هشاشة الهدنة التي وافق عليها يوم الجمعة مبعوثون من أوكرانيا وقيادة الانفصاليين وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أفاد بعض السكان في دونيتسك الواقعة تحت سيطرة المتمردين بوقوع قصف متفرق لمشارف المدينة أثناء الليل.

وقال قيادي من المتمردين يعرف باسم مونتانا "يبدو جيدا في الوقت الحالي لكننا نعرف أنهم (الجانب الأوكراني) يستغلونه في جلب المزيد من القوات والذخيرة إلى هنا ثم يضربوننا بقوة جديدة.

"على أية حال أنا لا أثق في الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو. ولم يكن هو الذي وجه الدعوة وإنما الأمريكيون وهذا أسوأ."

ووافق بوروشينكو على وقف إطلاق النار بعدما اتهمت أوكرانيا روسيا بإرسال القوات والأسلحة إلى أراضيها لدعم الانفصاليين الذين لحقت بهم خسائر فادحة خلال فصل الصيف. وتنفي موسكو ارسال قوات او تسليح المتمردين.

وأنعشت الهدنة الآمال في وقف قتال تسبب في أسوأ مواجهة بين موسكو والغرب منذ انتهاء الحرب الباردة. لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي اتهم روسيا أيضا بالضلوع في القتال قال يوم الجمعة إنه يشكك في التزام الانفصاليين بالهدنة.

وقالت كسينا وهي من سكان دونيتسك إنها سمعت أصوات اطلاق نار أثناء الليل بعد بدء سريان الهدنة. وتابعت "لا أعلم ماذا نستفيد من وقف إطلاق النار إذا كان هناك إطلاق نار من جديد. هذا ليس وقف لإطلاق النار وانما مسرحية. ستستمر هذه الحرب لما بين خمس وتسع سنوات."