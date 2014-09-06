ناسا: كويكب يمر بالقرب من كوكب الأرض يوم الأحد

قال علماء إن كويكبا أكتشف مؤخرا حجمه يساوي حجم منزل سيمر بالقرب من كوكب الأرض نسبيا يوم الأحد مارا بالأقمار الصناعية للاتصالات التي تطوق الكوكب. وقالت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن الكويكب الذي يعرف باسم 2014 آر.سي لا يمثل تهديدا على الرغم من اقترابه حيث ستكون المسافة بينه وبين الأرض عشر المسافة بين الأرض والقمر أي سيكون على بعد حوالي 40 ألف كيلومتر من كوكب الأرض.

وقالت ناسا في بيان "في حين لا يبدو أن هذا الجسم السماوي يمثل أي تهديد لكوكب الأرض أو للأقمار الصناعية فإن مساره القريب يمثل فرصة فريدة للباحثين لملاحظة الكوكيب ومعرفة المزيد عن الكويكبات."

وأضافت ناسا أن الكوكيب الذي يبلغ قطره 18 مترا سيكون معتما جدا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة لكن الفلكيين الهواة قد تكون لديهم القدرة على رؤيته عند انطلاقه مستخدمين تلسكوبات صغيرة.

وقالت ناسا إن أقرب مسار للكوكب من الأرض سيكون فوق نيوزيلندا الساعة 1818 بتوقيت جيرنتش يوم الأحد. وتتعقب ناسا حاليا أكثر من 11 ألف كويكب في مدارات تمر قريبة نسبيا من الأرض.