كندا ستنشر مستشارين عسكريين في العراق

رئيس وزراء كندا يتوسط رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون وأمين الناتو (Getty)

أعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر أن كندا ستنشر "عشرات" العسكريين في العراق "لتقديم الاستشارات والمساعدة" للجيش العراقي. وتهدف هذه المساعدة العسكرية بحسب بيان رئيس الحكومة الكندية إلى "تقديم وسائل تحرك أكثر فعالية لقوات الأمن "العراقية" في شمال البلاد لمواجهة تهديد الدولة الإسلامية".

واتخذ هذا القرار بالتنسيق مع الحكومة العراقية، بعد زيارة خاطفة قام بها جون بيرد قام إلى العراق الأربعاء.

وقال هاربر إن الكنديينن سيقدمون إلى جانب العسكريين الأميركيين "استشارات إستراتيجية وتكتيكية للقوات العراقية قبل أن تقوم هذه الأخيرة بشن عمليات تكتيكية ضد تنظيم الدولة".

وأضاف أن الوقت المتوقع لتنفيذ هذه المهمة "لفترة أساسية" حوالي شهر وقد يجري تمديدها.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد دعت على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" الجمعة إلى تشكيل "ائتلاف واسع" يرمي إلى "القضاء على التهديد الذي تمثله الدولة الإسلامية"، بحسب تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري.