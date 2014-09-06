الصومال تعلن الطوارئ القصوى بعد مقتل غودان

صورة أرشيفية لأعضاء حركة الشباب ويظهر في الإطار صورة غير معروفة التاريخ لغودان

أعلنت الحكومة الصومالية حالة الطوارئ والإنذار السبت وحذرت من هجمات انتقامية تخطط لها حركة الشباب المجاهدين بعد تأكيد مقتل زعيمها أحمد عبدي "غودان" المعروف بلقب "المختار أبو الزبير"، بغارة جوية أميركية نفذت الاثنين الماضي.

من جهته أوضح وزير الأمن القومي الصومالي خليف أحمد أريغ في تصريحات للصحفيين أن الوكالات الأمنية حصلت على معلومات تشير إلى أن حركة الشباب تخطط لشن ما قال إنها هجمات يائسة ضد منشآت طبية ومراكز تعليمية وغيرها من المباني الحكومية.

وعلى الرغم من رغم تأكيده على استعداد قوات الأمن للتصدي لمثل هذه الهجمات إلا أنه دعا السكان إلى المساعدة على مواجهة أعمال العنف، وهنأ "الشعب الصومالي" في نفس الوقت بمقتل زعيم الشباب المجاهدين.

وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد أكد مقتل "غودان" في مؤتمر صحفي عقده الجمعة في ختام قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو في نيوبورت في ويلز ببريطانيا.

ورحبت الحكومة الصومالية بالنبأ قائلة إن غودان كان وراء مقتل آلاف الأبرياء الذين راحوا ضحية ما أطلق عليها حربه المقدسة في القرن الأفريقي.

واعتبر البيت الأبيض في بيان أن مقتل غودان "شكل ضربة موجعة من وجهة النظر الرمزية والعملانية لأكبر الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة في أفريقيا، وتوج سنوات من العمل الشاق بذلته أجهزة الاستخبارات والجيش وجهات تنفيذ القانون الأميركية".

وأكد بيان البيت الأبيض على عزم الولايات المتحدة على مواصلة استخدام كل السبل المتاحة، العسكرية والاستخبارية والدبلوماسية والمالية، لمحاربة الحركة وكل ما وصفها بالجماعات الإرهابية التي تهدد أمنها.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" قد أكدت الجمعة الماضية مقتل أحمد عبدي غودان زعيم حركة الشباب الإسلامي في غارة جوية أميركية في الصومال هذا الأسبوع ووصفت ذلك بأنه "خسارة رمزية وميدانية كبيرة" لمنظمة منبثقة عن تنظيم القاعدة.

يذكر أن غودان شارك في تأسيس حركة الشباب التي نفذت العديد من التفجيرات والهجمات الانتحارية في الصومال وأماكن أخرى ومن بينها الهجوم على مركز التسوق ويستجيت في نيروبي بكينيا في سبتمبر 2013 الذي قتل فيه 67 شخصا.

وأعلن غودان المسؤولية علانية عن هجوم ويستجيت قائلا إنه كان للانتقام من تورط كيني وغربي في الصومال وأشار إلى أنه تم قرب موعد هجمات 11 من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.

ويترك موته فراغا كبيرا في قيادة حركة الشباب الذي ينظر إليه على أنه أكبر تحد لوحدة هذه الحركة منذ ظهورها كقوة مقاتلة قبل ثماني سنوات.

وقال عبدي أيانتي مدير الدراسات السياسية بمؤسسة هيريتيغ في العاصمة الصومالية مقديشو إن موت غودان سيكون "أداة لتغيير اللعبة من نواح عديدة لحركة الشباب".

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية حركة الشباب منظمة إرهابية في عام 2008.

كما لم يذكر البنتاغون المكان الذي انطلق منه الهجوم على غودان لكن الولايات المتحدة وفرنسا تقومان ببعض العمليات العسكرية من قاعدة في جيبوتي.