الخارجية الأميركية: الطائرة المؤجرة هبطت في دبي

إحدى طائرات فلاي دبي (Getty)

هبطت طائرة تحمل ركابا من رعايا الولايات المتحدة ومتعاقدين أجانب في دبي بعد هبوطها لعدة ساعات في إيران أثناء توجهها من قاعدة باغرام العسكرية الأميركية في أفغانستان إلى دبي.

وعزت وزارة الخارجية الأميركية ذلك إلى ما أسمته "أسبابا إدارية"، في حين نقلت تقارير صحفية عن مسؤول أميركي أن الطائرة التابعة لشركة "فلاي دبي" لم تبلغ السلطات الإيرانية بسجل رحلتها بشكل صحيح.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف إن الطائرة تمكنت بعد عدة ساعات من الإقلاع مجددا إلى دبي وجهتها الأولى، وأكدت هبوطها في دبي وقالت إن سبب ما حدث هو مشكلة إدارية بسيطة تتعلق بخطة سير رحلة الطائرة.

وكان مسؤول في الخارجية الأميركية نفى في وقت سابق المعلومات الصحفية التي تحدثت عن أن القوات المسلحة الإيرانية أرغمت الطائرة على الهبوط في إيران، وقال إن الطائرة كانت في رحلتها من قاعدة باغرام إلى دبي عندما حول مسارها إلى مطار بندر عباس في إيران بسبب "مشكلة بيروقراطية".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول أميركي -طلب عدم كشف هويته- أن الطائرة لم تبلغ سلطات الطيران الإيرانية بمسار رحلتها على نحو صحيح وبناء على ذلك طلبت منها السلطات الإيرانية العودة إلى أفغانستان، وعندما أبلغ قائد الطائرة السلطات الإيرانية بأنه ليس لديه ما يكفي من الوقود للعودة طُلب منه الهبوط في بندر عباس، وهو ما نقلته أيضا صحيفة واشنطن بوست.

وقال مسؤولون أميركيون آخرون إن الطائرة المدنية كانت تقل ركابا بينهم رعايا أميركيون ومتعاقدون أجانب يعملون مع الحكومة الأميركية في قاعدة باغرام العسكرية قرب العاصمة الأفغانية كابل، ولم يوضحوا ما إذا كان هناك عسكريون أميركيون بين الركاب أو عددهم بالضبط.

وكانت وزارة الخاجية الأميركية قالت في وقتا سابق إن طائرة مستأجرة من شركة فلاي دبي تحمل حوالي مائة أميركي أقلعت من بندر

عباس بإيران بعد تحويل مسارها إلى هناك خلال رحلة لها من أفغانستان إلى دبي بسبب مشكلات في خطة طيرانها.

وقال مسؤول أميركي إن الطائرة تقاعست عن تحديث خطة طيرانها "مسار الرحلة" بعد إقلاعها متأخرة بعدة ساعات من قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان في طريقها إلى دبي.

وأضاف المسؤول أنه عندما رصدت الطائرة من قبل هيئة الطيران المدني الإيرانية لم يعثر على خطة أو مسار الرحلة في النظام الملاحي لأن الطائرة كان من المفترض وبحسب جداول مسارات الرحلات التجارية أن تكون قد قد عبرت الأجواء الإيرانية قبل عدة ساعات.

وتاابع المسؤول أنه نتيجة لذلك طلب المسؤولون الإيرانيون في البداية من الطائرة العودة من حيث أتت ثم سمحوا لها بالهبوط عندما أبلغتهم أنه ليس لديها وقود يكفي للعودة إلى أفغانستان.

وقالت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية "إن الطائرة هبطت في دبي وإنه على العكس من بعض التقارير الإخبارية

التي أفادت بإجبار الطائرة على الهبوط في إيران فلم تستخدم طائرات إيرانية عسكرية في هذا الموقف"، "نقدر جهود كل الأطراف لمساعدة الركاب على الوصول سالمين إلى مقصدهم".