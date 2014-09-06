الجزائر تتغلب على أثيوبيا في تصفيات كأس أفريقيا

المنتخب الجزائري

استهلت الجزائر اليوم السبت مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز على أثيوبيا 2-1، في أول مباراة رسمية تحت قيادة مدربها الفرنسي الجديد كريستيان جوركوف.

ووضع اللاعب هلال سوداني المنتخب الجزائري في المقدمة بعد 53 دقيقة عندما اصطدمت تمريرته العرضية بلاعب أثيوبيا صلاح الدين بارجيتشو لتمر من فوق الحارس إلى الشباك عقب عمل جيد في بداية الهجمة من اللاعب الجزائري ياسين براهيمي.

وقبل ست دقائق من نهاية المباراة، مرر البديل رياض محرز إلى لاعب الوسط براهيمي ليضيف الهدف الثاني للجزائر. وكان براهيمي قد أهدر محاولة وهو في وضع انفراد بالمرمى.

ورغم استحواذ أثيوبيا على الكرة لأغلب الوقت في أول مباراة رسمية أيضا للمدرب البرتغالي ماريانو باريتو إلا أنها لم تسبب الكثير من المتاعب للدفاع الجزائري والحارس وهاب رايس مبولحي.

وستلتقي الجزائر مع مالي في البليدة في ثاني مبارياتها بالمجموعة الثانية يوم الأربعاء القادم.

وقال جوركوف مدرب الجزائر في مقابلة تلفزيونية "سنكون في وضع أفضل في المباراة القادمة أمام مالي لأن أرضية الملعب ستكون مختلفة وسنلعب أمام جماهيرنا".