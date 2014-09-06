الانفصاليون يتهمون أوكرانيا بخرق الهدنة

دبابات ومركبات تابعة للانفصاليين الموالين لروسيا تسير في شوارع دونيتسك (Getty)

اتهم فلاديمير ماكوفيتش العضو في برلمان دونيتسك الانفصالي بشرق أوكرانيا السبت القوات الحكومية الأوكرانية بانتهاك وقف إطلاق النار وذلك بعد بضع ساعات من إعلانه.

وقال فلاديمير ماكوفيتش العضو في برلمان دونيتسك الانفصالي لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" " أمس (الجمعة) وعند الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (السادسة مساء بتوقيت غرينتش)، أطلقت قذائف عدة على أطراف مدينة دونيتسك وكذلك على قافلة أسلحة ثقيلة كانت آتية من زابوريجيا" المنطقة المجاورة لدونيتسك.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الجمعة في الساعة السادسة مساء بتوقيت أوكرانيا (الثالثة من بعد الظهر بتوقيت غرينتش) بعد اتفاق وقعه الجانبان في مينسك.

وأضاف ماكوفيتش "ربما يكون ذلك استفزازا أو اختبارا لأعصابنا، سنبذل كل ما في وسعنا لاحترام وقف إطلاق النار ولكن إذا حصلت استفزازات من جانبهم فسنرد عليهم فورا".

من جهته أكد رئيس الوزراء في "جمهورية دونيتسك" الانفصالية ألكسندر زخارتشنكو أن القوات الأوكرانية أطلقت نيرانها مرتين على بلدة أمفروسيفكا التي تبعد حوالى ثمانين كلم من دونيتسك. ونقلت عنه وكالة ريا نوفوستي الروسية العامة "من السابق لأوانه الحديث عن وقف تام لإطلاق النار".

ووقعت كييف والانفصاليون الموالون لموسكو الجمعة في مينسك وقفا لإطلاق النار يهدف إلى إنهاء نزاع مستمر منذ حوالي خمسة أشهر في شرق أوكرانيا وأسفر عن 2600 قتيل وتسبب بلجوء ونزوح نصف مليون شخص آخرين.

وبعد توقيع الاتفاق طالب الانفصاليون بمنحهم الاستقلال بناء على ما صرح به رئيس البرلمان في "جمهورية دونيتسك" بوريس ليتفينوف لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP".

وقال "من الأساسي بعد هذه المفاوضات الاعتراف بجمهورية مستقلة داخل جمهورية دونيتسك الانفصالية أو داخل روسيا الجديدة" -وهو المصطلح الذي يستخدمه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للإشارة إلى مناطق عدة في شرق وجنوب أوكرانيا-.

وأكد ليتفينوف أن "هناك شرطين فقط" من شروط كييف "نوافق عليهما هما وقف إطلاق النار وتبادل السجناء".