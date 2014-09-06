اشتباكات عنيفة بين المعارضة السورية وقوات النظام بالقنيطرة

صورة التقطت من الجانب الذي تحتله إسرائيل من الجولان للاشتباكات في القنيطرة (Getty)

سقط أكثر من 10 قتلى في قصف لسلاح الجو السوري استهدف محطة لسيارات الأجرة في منطقة خاضعة لسيطرة المعارضة في مدينة حلب التي يستهدفها طيران النظام السوري بشكل شبه يومي بالقصف بالبراميل المتفجرة منذ بداية الانتفاضة السورية، وخصوصا أماكن وجود قوات المعارضة شرق العاصمة الاقتصادية لسوريا على الرغم من تنديد الأمم المتحدة القصف المتكرر بالبراميل المتفجرة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 12 شخصا "بينهم طفل قتلوا وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة بعد أن قصفت مروحيات النظام حي الحيدرية ببرميلين متفجرين".

كما شاهد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية "AFP" في مكان الانفجار أكثر من عشر جثث بعضها مصاب بحروق شديدة أثناء نقلها بواسطة متطوعين من رجال الإسعاف بينما كانت أخرى غارقة في الدماء.

وقال أحد المتطوعين في جهاز الإسعاف "هذا تجمع لسائقي سيارات الأجرة الذين ينقلون العمال والبضائع، لا يوجد مسلحون هنا".

كذلك دارت اشتباكات بين كتائب الثوار والقوات الحكومية في محيط القلعة الأثرية وسط مدينة حلب.

من جهة أخرى تجددت المعارك الضارية في ريف القنيطرة الجنوبي بين كتائب المعارضة السورية وقوات النظام التي استخدمت الطيران الحربي في محاولة منها لاستعادة السيطرة على بعض البلدات القريبة من خط وقف إطلاق النار في الجولان المحتل.

وفي سياق المعارك الدائرة في مناطق أخرى من سوريا قتل 15 على الأقل وجرح آخرون في غارات على مدينة الرقة استهدفت إحداها مخبزا آليا، بينما تعرض حي جوبر الدمشقي ومدن وبلدات الغوطة الشرقية لقصف جوي مكثفة وسط اشتباكات بين مقاتلي المعارضة والنظام على عدة جبهات.

من جهته قال مراسل الجزيرة في الجولان المحتل إلياس كرام إن انفجارات ضخمة تسمع من البلدات القريبة من خط وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، إضافة إلى انفجارين وقعا في الجهة الشرقية لمدينة القنيطرة الجديدة التي تسيطر عليها قوات النظام.

وأوضح المراسل أن دخول الطيران الحربي السوري -الممنوع من التحليق في المنطقة- في المعارك يبدو أنه تمهيد لهجوم بري كبير، ومحاولة للالتفاف من المنطقة الجنوبية باتجاه القنيطرة المدمرة لاستعادة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

من جهة أخرى أفادت شبكة سوريا مباشر بسيطرة كتائب المعارضة على سرية الدفاع الجوي التابعة للكتيبة الرابعة في بلدة عين الصخر بريف القنيطرة، كما سيطرت على مشفى بلدة مجدولية، وأشارت وكالة سوريا برس إلى أن قوات النظام استهدفت أيضا قرية مسحرة الخاضعة لقوات المعارضة بـ22 برميلا متفجرا وعشرين غارة، وسط أنباء عن نية النظام اقتحام القرية مدعوما بالفرقة الرابعة.

وكانت قوات المعارضة السورية قالت في وقت سابق إنها بدأت معارك في ريف القنيطرة الأوسط بهدف السيطرة على العديد من السرايا والثكنات العسكرية، وأوضحت أن الهدف هو فتح طريق إمدادات إلى المحاصرين في ريف دمشق الغربي، وتأتي هذه المعارك بعد سيطرة قوات النظام على معبر القحطانية والمدينة المهدمة في ريف القنيطرة الغربي. لكن قوات النظام لازالت تتحصن بمواقع مهمة تفصل القنيطرة ودرعا عن ريف دمشق الغربي.