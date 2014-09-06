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أطباء بلا حدود: إغلاق سيراليون لن يوقف الإيبولا

6/9/2014

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود الخيرية والتي تعمل في مجال الإغاثة الطبية السبت، أن "الإغلاق" الشامل المقترح فرضه على سيراليون، لن يساعد على كبح تفشي فيروس الإيبولا، وقد يؤدي إلى انتشار أكبر للمرض مع إخفاء الحالات المصابة.

وقالت أطباء بلا حدود "من واقع خبرتنا فإن مثل هذا الإغلاق  والحجر الصحي لا يفيدان في السيطرة على الإيبولا لأن الأمر ينتهي بدفع الناس إلى الاختباء ويضر بالثقة بين الناس ومقدمي الخدمات الصحية".

وكانت وزارة الإعلام في سيراليون قد أعلنت في وقت سابق السبت أن الحكومة تعتزم مطالبة المواطنين بعدم مغادرة المناطق المحيطة بمنازلهم لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم، وذلك في محاولة لمنع حدوث إصابات جديدة، وتمكين موظفي الصحة من تتبع المصابين بالمرض.

واكتشف تفشي الإيبولا أول مرة في غينيا في مارس/آذار من العام الحالي، وانتشر فيما بعد إلى مناطق كثيرة من ليبيريا وسيراليون، وجرى تسجيل حالات في نيجيريا والسنغال.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 1200 شخص توفوا نتيجية إصابتهم بالفيروس.

وبعد مرور ستة أشهر على تفشي المرض لا تزال المنظومات الصحية الضعيفة للدول عاجزة عن هزيمة المرض، الذي يعد الأشد فتكا في العالم.

وتقول منظمة الصحة العالمية إن السيطرة على المرض ستستغرق ستة أشهر وتتوقع أن يصل عدد حالات الإصابة إلى 20 ألف حالة.

وقال ثيو نيكول نائب وزير الإعلام في سيراليون اليوم إن إغلاق البلاد لمدة ثلاثة أيام سيجعل من السهل على العاملين في مجال الصحة تتبع الحالات المشتبه بها. وأضاف نيكول إنه قد يتم تمديد الفترة إذا اقتضت الحاجة. وكان مسؤول في الرئاسة قال في وقت سابق إن الإغلاق سيستغرق أربعة أيام.

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