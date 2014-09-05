هواوي تطرح هاتفا ذكيا بشاشة من الياقوت الأزرق

كشفت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية الجمعة النقاب عن سلسلة من الاجهزة الحديثة تستعرض بها قدراتها التكنولوجية قبل أيام معدودة من إطلاق شركة أبل الامريكية هاتفها المنتظر منذ فترة في التاسع من سبتمبر ايلول.

وارتقت هواوي -التي بدأت كشركة لصناعة معدات الاتصالات عام 1987- بنفسها سريعا لتصبح في السنوات الأخيرة ثالث أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم بعد شركتي سامسونج الكورية الجنوبية وأبل الامريكية.

وتسوق الآن الشركة هواتفها كأجهزة منافسة لسامسونج وأبل اللتين يرى المستخدمون أنهما تقدمان أحدث صيحة في عالم تكنولوجيا الهواتف المحمولة.

وقالت هواوي يوم الجمعة إنها ستطلق نسخة محدودة من هاتفها عالي التقنية أسيند بي 7 المزود بشاشة من الياقوت الأزرق وهي خامة مكلفة لكنها في نفس الوقت شديدة التحمل وأصبحت محور اهتمام الصناعة منذ نشر تقارير هذا العام تحدثت عن ان أبل ستبدأ إنتاج هواتف مزودة بالياقوت الأزرق.

وكشفت هواوي أيضا في معرض الالكترونيات التجاري في برلين إن هاتفها الجديد وهو من الهواتف كبيرة الحجم سيكون أول هاتف ذكي يعمل بنظام اندرويد في السوق مزود بجهاز استشعار لبصمة الأصبع وهي تقنية طرحتها أبل لأول مرة في هاتفها آي فون 5 إس في شهر سبتمبر ايلول الماضي.

من جانبه قال ريتشارد يو رئيس قطاع الهواتف الذكية في الشركة في بيان إن هاتف شاشة الياقوت الأزرق يظهر المهارة الحرفية المتقدمة لهواوي وقدرتها على "وضع أكثر التقنيات تقدما بين أيدي عملائها."