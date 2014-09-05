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منظمة الصحة: إجمالي عدد وفيات الايبولا يتجاوز ألفي شخص

5/9/2014

أعلنت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة أن أكثر من ألفي شخص توفوا بسبب تفشي الايبولا في غرب افريقيا من بين نحو أربعة آلاف مريض يعتقد أنهم أصيبوا بالفيروس في ثلاث من أكثر الدول تضررا بالمرض.

وقالت وثيقة لمنظمة الصحة إن إجمالي عدد الوفيات في غينيا وليبيريا وسيراليون بلغ 2097 حتى الخامس من سبتمبر أيلول من بين 3944 حالة اصابة.

وتوفى ثمانية أشخاص آخرين في نيجيريا من بين 23 حالة وتوجد حالة مؤكدة واحدة في السنغال. بذلك يصل إجمالي عدد الوفيات حتى الآن الى 2105 وعدد المرضى 3968 .

وقالت المنظمة إن مسؤولي الصحة يحاولون التوصل إلى من خالطوا المرضى لوقف انتشار الاصابة في هذين البلدين حيث تجرى متابعة 400 شخص في مدينتي لاجوس وبورت هاركورت بنيجيريا و67 شخصا في السنغال.

ويرقد المريض الوحيد في السنغال بمعزل عن الناس فضلا عن ثلاثة مرضى في نيجيريا ويمكن ارجاع اصابتهم الى الحالة الاصلية في نيجيريا.

قال الدكتور ديفيد نابارو وهو منسق بالأمم المتحدة مكلف بتنسيق الجهود لاحتواء فيروس الإيبولا للصحفيين يوم الأربعاء الماضي إن تزويد بلدان غرب أفريقيا بما تحتاجه من إمدادات من أجل السيطرة على الفيروس سيتكلف حوالي 600 مليون دولار.

وقال مسؤولون من منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 40 بالمئة من حالات الإيبولا في بلدان غرب أفريقيا عندما بدأ تفشي الفيروس في مارس آذار الماضي حدثت في الأسابيع الثلاثة المنصرمة في مؤشر آخر على أن الوباء ينتشر بسرعة تفوق سرعة الجهود من أجل احتوائه.

وذكرت منظمة الصحةالعالمية أن متوسط معدل الوفيات هو 51 بالمئة ويتراوح بين 41 بالمئة في سيراليون إلى 66 بالمئة في غينيا. ويعكس معدل الوفيات مشكلات خطيرة فيما يتعلق بإدارة الحالات ومنع العدوى والسيطرة على التفشي وعدم ملاءمة الإجراءات الطبية وإجراءات الصحة العامة.

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