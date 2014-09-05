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مقتل 81 من مقاتلي تنظيم الدولة في غارات جوية سورية

5/9/2014

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 81 مقاتلاً أجنبياً من تنظيم الدولة الاسلامية من بينهم جهادي أمريكي قتلوا في غارة جوية سورية على بلدة قرب مدينة الرقة المعقل الرئيسي للجماعة المتشددة في شرق سوريا.  

وقال المرصد الذي يرصد العنف على جميع الجبهات في الصراع الدائر منذ اكثر من ثلاث سنوات في سوريا  يوم الخميس إن مصادر موثوقا بها أفادت بأن من بين القتلى قياديين بارزين بالتنظيم تصادف وجودهم في مبنى البلدية وقت وقوع الغارة.

وقال المرصد أيضا إن غارة جوية اخرى أصابت مقراً سابقا للمخابرات في مدينة البوكمال قرب الحدود مع العراق يستخدمه تنظيم الدولة الاسلامية أسفرت أيضا عن مقتل عدد غير محدد من أعضاء الجماعة. 

وأضاف أن الغارتين السوريتين مكنتا 31 معتقلا لدى مقاتلى التنظيم من الهرب أثناء الفوضى التي أحدثها القصف.

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