سماع دوي انفجارات بدونيتسك بعد الهدنة بأوكرانيا

أفاد ت مصادر صحفية أن دوي ثلاثة انفجارات سمعت شمالي مدينة دونيتسك الجمعة بعد دقائق من بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين المؤيدين لروسيا في أوكرانيا. وكانت الأنباء الواردة من مينسك عاصمة بيلاروسيا تفيد أن الحكومة الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا وقعوا اتفاقا مبدئيا لوقف إطلاق النار في شرقي أوكرانيا تمهيدا لخطة سلام شاملة.

كما أكد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو على حسابه على تويتر في وقت سابق اليوم أن المبعوثين الذين اجتمعوا في مينسك لإنهاء القتال بين القوات الحكومية وانفصاليين موالين لموسكو وقعوا اتفاقا لوقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ الجمعة.

من جانب آخر قال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك في اجتماع حكومي في كييف بثه التلفزيون إن خطة السلام يجب أن تشمل ثلاثة عناصر رئيسية وهي وقف إطلاق النار وانسحاب "القوات الروسية وقطاع الطرق والإرهابيين الروس" واستعادة حدود الدولة الاوكرانية مع روسيا.

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وأحد زعماء الانفصاليين الموالين لروسيا قد قالا في وقت سابق " إنهما سيأمران بوقف اطلاق النار الجمعة بشرط أن يتم توقيع اتفاق بشأن خطة سلام جديدة لإنهاء الحرب".

من حانبها ذكرت وكالة أنباء روسيا أن الكرملين رحب باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين كييف والانفصاليين المؤيدين لروسيا يوم الجمعة ودعا كل الأطراف للالتزام به. ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله "المكتب الرئاسي الروسي يرحب بتوقيع البروتوكول في مينسك."

وأشار إلى أن الاتفاق يأتي بعد مبادرات من بوتين والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وأضاف "موسكو تأمل أن تلتزم كل الأطراف بكل بنود الوثيقة والاتفاقات التي تم التوصل لها وأن تستمر عملية التفاوض حتى تحل الأزمة في أوكرانيا بشكل كامل."