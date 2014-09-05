حلف الناتو يدعو إلي مواجهة التحديات الأمنية في العالم

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسى الناتو أندرس فوج راسموسن إلى مواجهة التحديات الأمنية العالمية بالوحدة والقوة.

وأضاف راسموسن، في كلمته التى ألقاها خلال قمة الناتو المنعقدة في مقاطعة ويلز بالمملكة المتحدة الجمعة يجب أن نتأكد من أن الناتو جاهز وقادر ومستعد للدفاع عن جميع الحلفاء ضد أي تهديد، مشيرا إلي أن العمل مع الحلفاء يظل مصدرا أساسيا للاستقرار في هذا العالم المتقلب.

وأوضح " تواجه الأسس الرئيسية للأمن العالمى تحديات هائلة اليوم، بطريقة لم تحدث منذ إنتهاء الحرب الباردة؛ وذلك بسبب تصرفات روسيا في أوكرانيا، والإضطرابات والتطرف العنيف في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتهديدات أخرى جديدة مثل الهجمات الالكترونية والصاروخية".

وأردف راسموسن بالقول اليوم سنضمن أن تكون قواتنا ومعداتنا موضوعة في المكان الصحيح كلما تطلب الامر ذلك ، والالتزام تعزيز دفاعات شركائنا ومشاركة المسئوليات من أجل أمننا، وتعزيز ضفتي المحيط الأطلسي الحيوي باعتبار ذلك من صميم تحالفنا، وتعزيز شراكتنا مع دول ومنظمات في جميع أنحاء العالم، وسنستمر في العمل عن كثب في أوقات السلام حتى نتمكن من اتخاذ قرارات سويا فى أوقات الأزمات".

وتابع: "سنساعد شركائنا فى تعزيز قطاعي الدفاع والأمن لديهم إذا طلبوا دعمنا، وبالنسبة لاولئك الراغبين و القادرين على الوفاء بمسئوليات العضوية سوف يكون باب الحلف مفتوحا أمامهم "

واختتم الأمين العام كلمته قائلا: "الناتو ينهض دائما أمام كل التحديات، وسنقف جاهزين للعمل سويا بحسم لضمان الأمن المشترك في أمريكا الشمالية وأوروبا.