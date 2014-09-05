انتهاء عملية اعادة فرز الاصوات فى انتخابات الرئاسة الافغانية

قال متحدث باسم لجنة الانتخابات الأفغانية المستقلة الجمعة ان عملية اعادة فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها انتهت.

وجاءت عملية مراجعة نتائج الانتخابات التي جرت في 14 يونيو في اطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لنزع فتيل الخلاف على نتائج الانتخابات التي كان من المفترض ان تمثل أول انتقال ديمقراطي للسلطة في أفغانستان.

وانتشار الفوضى في أفغانستان مع سحب الدول الغربية لمعظم قواتها سيوجه ضربة سياسية لهذه الدول التي أنفقت مليارات الدولارات وخسرت نحو 3500 من جنودها في مسعي لإقرار السلام و الامن منذ طرد حكومة طالبان عام 2001.

وقال نور محمد نور المتحدث باسم اللجنة للصحفيين في كابول عملية المراجعة و اعادة فرز كل الاصوات انتهت الليلة الماضية.

وبدأت اللجنة الانتخابية بالفعل في ابطال الاصوات غير الصحيحة لكن لم يتضح متى ستعلن النتائج النهائية ومن هو الرئيس القادم لأفغانستان.

وكانت النتائج الاولية لجولة الاعادة قد اشارت الى تقدم كبير للمرشح أشرف عبد الغني وهو وزير مالية سابق ومسئول سابق في البنك الدولي علي منافسه عبد الله عبد الله وزير الخارجية السابق.