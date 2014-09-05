البث الحي
منوعات

انتهاء عملية اعادة فرز الاصوات فى انتخابات الرئاسة الافغانية

5/9/2014

قال متحدث باسم لجنة الانتخابات الأفغانية المستقلة الجمعة ان عملية اعادة فرز الاصوات في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها انتهت.

وجاءت عملية مراجعة نتائج الانتخابات التي جرت في 14 يونيو في اطار اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لنزع فتيل الخلاف على نتائج الانتخابات التي كان من المفترض ان تمثل أول انتقال ديمقراطي للسلطة في أفغانستان.

وانتشار الفوضى في أفغانستان مع سحب الدول الغربية لمعظم قواتها سيوجه ضربة سياسية لهذه الدول التي أنفقت مليارات الدولارات وخسرت نحو 3500 من جنودها في مسعي لإقرار السلام و الامن منذ طرد حكومة طالبان عام 2001.

وقال نور محمد نور المتحدث باسم اللجنة للصحفيين في كابول عملية المراجعة و اعادة فرز كل الاصوات انتهت الليلة الماضية.

وبدأت اللجنة الانتخابية بالفعل في ابطال الاصوات غير الصحيحة لكن لم يتضح متى ستعلن النتائج النهائية ومن هو الرئيس القادم لأفغانستان.

وكانت النتائج الاولية لجولة الاعادة قد اشارت الى تقدم كبير للمرشح أشرف عبد الغني وهو وزير مالية سابق ومسئول سابق في البنك الدولي علي منافسه عبد الله عبد الله وزير الخارجية السابق.

المزيد من منوعات

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)

بعد التجربة.. بريطانيا تحذر هذه الحالات من تلقي لقاح فايزر- بيونتك

بريطانيا أول دولة ترخّص استخدام لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (رويترز)
الأكثر قراءة

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)