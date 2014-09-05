إيطاليا تنضم لفرنسا وألمانيا لدعم القوات الكردية عسكرياً

أعلنت إيطاليا بالإضافة إلى دول أوروبية أخرى، من بينها ألمانيا وفرنسا، على إرسال كمية من الأسلحة الخفيفة كمساعدات عسكرية للقوات الكردية لاستخدامها ضد مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية الذين اجتاحوا شمال العراق.

وتشمل الأسلحة 200 بندقية آلية و2000 قذيفة صاروخية و950 ألف طلقة ذخيرة سترسل من فائض مخزونها العسكري، ومن مخزونات الأسلحة السوفيتية الصنع التي تمت مصادرتها أثناء حروب البلقان فى التسعينات.

وأوضحت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتى، أن بلادها قد يصبح بإمكانها بدء تسليم أسلحة إلى القوات الكردية بحلول الأسبوع القادم بمجرد أن تستكمل الترتيبات النهائية مع السلطات العراقية.

وقالت بينوتى للجنة برلمانية إن الاستعدادات اللوجستية تجرى وإن تسليم الشحنات التى تبلغ قيمتها الإجمالية 1.9 مليون يورو 2.5 مليون دولار أمريكى قد يبدأ بحلول العاشر من سبتمبر 2014 بمجرد تلقي التفويض النهائي.

وأضافت أيضا أنه قد يتم التفكير فى أشكال أخرى من التعاون بما فيها نقل الأسلحة التى تقدمها دول أخري.

وفي سياق متصل أعلن سلاح الجو الملكى الاسترالى انه نقل دفعة ثانية من الأسلحة إلى اربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق لدعمه الإقليم عسكريا فى مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت طائرات استرالية قد نقلت أول دفعة من الأسلحة يوم الأحد الماضى بناء على طلب من الولايات المتحدة.

وقال رئيس هيئة العمليات المشتركة نائب الادميرال ديفيد جونستون " هذه الإمدادات حيوية وتنال تقديرا كبيرا من قبل من فى طليعة الحملة التى تتصدى للإسلاميين المتطرفين".

تأتى شحنات الأسلحة الاسترالية لكردستان فى اطار المساعدات الدولية لقوات البيشمركة الكردية التى تتصدى لتنظيم الدولة الإسلامية الذى بسط سيطرته على مناطق كبيرة فى العراق منذ مطلع شهر يونيو الماضي.